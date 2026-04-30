AMB aprelin son gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:09 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,4 % azalaraq 1,9824 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,4 % artaraq 2,2701 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9824
AUD 1,21
BYN 0,5824
AED 0,4628
KRW 0,1144
CZK 0,0812
CNY 0,2485
DKK 0,2653
GEL 0,6327
HKD 0,217
INR 0,0178
GBP 2,2886
SEK 0,1821
CHF 2,1466
ILS 0,5662
CAD 1,2422
KWD 5,5212
KZT 0,367
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5407
MDL 0,0986
NOK 0,1823
UZS 0,0142
PKR 0,6071
PLN 0,4652
RON 0,3885
RUB 2,2701
RSD 0,0169
SGD 1,3264
SAR 0,4533
xdr 2,329
TRY 0,0376
TMT 0,4857
UAH 0,0386
JPY 1,059
NZD 0,9907
XAU 7722,701
XAG 121,7717
XPT 3241,679
XPD 2479,977
