AMB aprelin son gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun 0,4 % azalaraq 1,9824 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,4 % artaraq 2,2701 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1,7
|EUR
|1,9824
|AUD
|1,21
|BYN
|0,5824
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1144
|CZK
|0,0812
|CNY
|0,2485
|DKK
|0,2653
|GEL
|0,6327
|HKD
|0,217
|INR
|0,0178
|GBP
|2,2886
|SEK
|0,1821
|CHF
|2,1466
|ILS
|0,5662
|CAD
|1,2422
|KWD
|5,5212
|KZT
|0,367
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5407
|MDL
|0,0986
|NOK
|0,1823
|UZS
|0,0142
|PKR
|0,6071
|PLN
|0,4652
|RON
|0,3885
|RUB
|2,2701
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3264
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,329
|TRY
|0,0376
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0386
|JPY
|1,059
|NZD
|0,9907
|XAU
|7722,701
|XAG
|121,7717
|XPT
|3241,679
|XPD
|2479,977
103