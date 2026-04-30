Dövlət Başçısı: Güləşimizin böyük ənənələri var və biz bu ənənələri yaşadırıq
1news.az xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Avropa çempionatında komanda hesabında çempion olan güləşçilər və onların məşqçiləri ilə görüşündə deyib.
Dövlətimizin başçısı bildirib: “Şadam ki, tanınmış güləşçilərlə bərabər gənc güləşçilərimiz də böyük nəticələr əldə edirlər. Bu onu göstərir ki, məşq prosesi, seleksiya prosesi düzgün qurulub”.
