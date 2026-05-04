Bu şəxslərə Rusiya vətəndaşlığı rüsumsuz verilə bilər
Vətəndaşlığı olmayan keçmiş SSRİ vətəndaşlarının Rusiya vətəndaşlığı alması üçün rüsumun ləğv edilməsi təklif olunur.
1news.az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı qanun layihəsi Rusiya Dövlət Dumasına təqdim edilib.
Qanun layihəsi həmçinin Ukraynaya qarşı müharibədə iştirak edən əcnəbilərin vətəndaşlıq alması üçün rüsumlardan azad edilməsini nəzərdə tutur.
Xatırladaq ki, daha əvvəl Dövlət Dumasının miqrantlar üçün Rusiya vətəndaşlığının alınmasına görə rüsumun 12 dəfə artırılmasına dair qanun layihəsinə prioritet qaydada baxacağı ilə bağlı xəbər yayılmışdı.
