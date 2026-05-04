Prezident: Azərbaycan ərazisi ilə Ermənistana 12 min ton neft məhsulu ixrac olunub
Azərbaycan Ermənistanla ticarət əlaqələrinin əsasını qoyub.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Ermənistanda keçirilən sammitində video-çıxışında bildirib.
“Sülh əldə olunduqdan sonra Azərbaycan 1990-cı illərin əvvəllərində Ermənistana tətbiq etdiyi bütün tranzit məhdudiyyətlərini birtərəfli qaydada aradan qaldırdı. Bu günədək Azərbaycanın ərazisi vasitəsilə Ermənistana 28 min ton yük çatdırılıb.
Azərbaycan daha da irəli gedərək ilk dəfə olaraq Ermənistana neft məhsulları – benzin və dizel tədarükünə başlayıb və bununla da ticarət əlaqələrinin əsasını qoyub. İndiyədək Ermənistana 12 min ton neft məhsulumuz ixrac olunub”, - dövlət başçısı qeyd edib.
155