İlham Əliyev: Azərbaycan və Ermənistan artıq sülhün praktik faydalarını görür
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Ermənistanda keçirilən sammitində video-çıxışında bildirib.
“Sülhün digər mühüm nailiyyəti bağlantıdır. Tramp Beynəlxalq Sülh və Rifah Marşrutu Azərbaycanı onun eksklavı olan Naxçıvanla birləşdirəcək. Bununla yanaşı, bu marşrut Orta Dəhlizin bir hissəsi olacaq. Həm Ermənistan, həm də Azərbaycan artıq sülhün praktik faydalarını görür. Bu fürsətdən istifadə edərək Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesi ilə bağlı mövqeyinə görə Avropa Komissiyasına təşəkkürümü bildirmək istərdim”, - dövlət başçısı qeyd edib.
