“AQTA hara baxır?” layihəsinin növbəti buraxılışı kolbasa məhsullarına nəzarətə həsr olunub - VİDEO
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin “AQTA hara baxır?” layihəsinin növbəti buraxılışında kolbasa məhsullarına nəzarət mexanizmlərindən bəhs olunur.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə AQTA məlumat yayıb.
Buraxılışda planlı və ya plandankənar yoxlamalar, götürülmüş nümunələrin laborator analizə cəlb edilməsi prosesi izah edilir. Eyni zamanda uyğunsuzluq aşkar edildikdə görülən tədbirlər, qida məhsullarının keyfiyyət və təhlükəsizliyinin yalnız laboratoriyalarda aparılan analizlərlə dəqiq müəyyən olunduğu vurğulanır. Bununla yanaşı, kolbasa istehsalı ilə bağlı sual doğuran digər məsələlərə də aydınlıq gətirilir.
183