“Whatsapp” istifadəçilərinə YENİLİK
"WhatsApp Android" istifadəçiləri üçün yeni yaddaş idarəetmə funksiyası hazırlayır.
1news.az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, tətbiqin 2.26.20.6 beta versiyasında təqdim edilən yenilik sayəsində artıq "Status" paylaşımlarının telefonda tutduğu yaddaşı ayrıca idarə etmək mümkün olacaq.
Yeni funksiya istifadəçilərə status yeniləmələrinin cihazda nə qədər yer tutduğunu görməyə və istənilən vaxt həmin faylları silməyə imkan verəcək. Beləliklə, vacib söhbətləri və ya şəxsi fotoları silmədən telefonda əlavə yaddaş boşaltmaq mümkün olacaq.
Məlumata görə, "Yaddaşı idarə et" bölməsinə əlavə olunacaq xüsusi filtr vasitəsilə hər bir kontaktın paylaşdığı status foto və videolarının tutduğu yer ayrıca göstəriləcək.
İstifadəçilər yüksək həcmli media fayllarını toplu şəkildə silərək cihaz yaddaşını daha rahat idarə edə biləcəklər.
Hazırda hazırlıq mərhələsində olan bu yeniliyin yaxın həftələrdə bütün Android və iOS istifadəçilərinə təqdim olunacağı gözlənilir.