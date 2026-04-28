 "İdrak" Liseyində güllələnən müəllim işdən ayrılıb? - AÇIQLAMA - YENİLƏNİB
“İdrak” Liseyində güllələnən müəllim işdən ayrılıb? - AÇIQLAMA - YENİLƏNİB

17:28 - Bu gün
“İdrak” Liseyində silahlı insidentdə xəsarət alan müəllim Şəhla Kamilova barəsində yayılan məlumatlar həqiqəti əks elətdirmir”.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Şəhla Kamilovanın vəkili Vüqar Əliyev “Qafqazinfo”ya açıqlamasında deyib. O, bildirib ki, müəllim işdən ayrılmayıb.

Sadəcə olaraq qısa müddətlik bülletenə çıxıb. Ailə bu kimi yanlış, təsdiqlənməmiş məlumatların, eyni zamanda, gələcəkdə fotolarının yayılmasından narahatdır”.

Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə “Qafqazinfo”da müəllimlə hadisəni törədən şagird arasında barışıq əldə olunduğuna dair məlumat dərc olunmuşdu. Məqalədə qeyd edilmişdi ki, barışığı təsdiq edən rəsmi sənəd artıq istintaq orqanına təqdim olunub.

Xatırladaq ki, hadisə bu ilin fevralında Bakıda yerləşən “İdrak” Liseyində baş verib. İttihama görə, 10-cu sinif şagirdi Ə.Ş. atasına məxsus ov tüfəngi ilə təhsil aldığı liseyə gələrək 29 yaşlı riyaziyyat müəllimi Şəhla Kamilovanı güllələyib.

Şagird Cinayət Məcəlləsinin qəsdən adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə ittiham olunur. Təqsiri sübuta yetiriləcəyi halda 18 yaşı tamam olmadığı üçün 10 ilədək azadlıqdan məhrum edilə bilər.

***

12:48

"İdrak” Liseyində bir müddət əvvəl baş vermiş silahlı insidentlə bağlı yeni məlumat yayılıb.

1news.az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə zamanı xəsarət alan müəllim Şəhla Kamilova işdən ayrılıb.

Bununla yanaşı, insidenti törədən 10-cu sinif şagirdi Əli Şirinovun ailəsi ilə "İdrak” Liseyinin rəhbəri Mönsüm Alışovun oğlu İdris Alışov və liseyin direktoru Natəvan Alışova arasında ailəvi dostluq münasibətlərinin olduğu bildirilir.

İddialara görə, istintaq yekunlaşdıqdan sonra şagirdin təhsilini davam etdirməsi üçün ailəsi tərəfindən Londona göndərilməsi planlaşdırılır.

Qeyd edək ki, bu yaxınlarda yayılmış digər məlumatda müəllimin hadisəni törədən şagirdi bağışladığı bildirilib. Barışığı təsdiq edən rəsmi sənəd istintaq orqanına təqdim edilib. Bu səbəbədən də şagirdin azadlığa buraxılacağı gözlənilir.

Xatırladaq ki, hadisə fevralın 6-da baş verib. "İdrak” Liseyinin 10-cu sinif şagirdi Əli Şirinov atasına məxsus ov silahı ilə məktəbə gələrək müəllim Şəhla Kamilovaya atəş açıb. Güllə yarası almış müəllim ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlər müəllimin boyun nahiyəsindən 16 qırma çıxarıblar.
Hadisəni törədən şagird saxlanılıb, onun barəsində 4 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib.
Faktla bağlı Binəqədi Rayon Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi açılıb.

Aktual

Dünya

BƏƏ OPEC və OPEC+ təşkilatlarından çıxdığını açıqlayıb

Cəmiyyət

Xocavənddə daha 68 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB 1

Rəsmi

İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin nümayəndə heyətini qəbul edib

Rəsmi

Azərbaycan “ASAN xidmət” modelini Qvineyada tətbiq edəcək - FƏRMAN

Cəmiyyət

Milli Məclisin növbəti iclasında 8 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Paytaxtda hazırda sıxlıq müşahidə olunan yollar - SİYAHI

WUF13-ə hazırlıq çərçivəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin növbəti monitorinqi həyata keçiriləcək

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Tərtərdə maye qazdoldurma məntəqəsinin fəaliyyəti dayandırılıb

Güclü külək toy çadırını uçurub

WUF13 ilə bağlı Bakıda tədrisin təşkilində dəyişikliklər ediləcək

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

Son xəbərlər

Milli Məclisin növbəti iclasında 8 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Bu gün, 17:57

Yunanıstanda güclü zəlzələ baş verdi

Bu gün, 17:53

Paytaxtda hazırda sıxlıq müşahidə olunan yollar - SİYAHI

Bu gün, 17:52

WUF13-ə hazırlıq çərçivəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin növbəti monitorinqi həyata keçiriləcək

Bu gün, 17:45

Mədəniyyət layihələrinin qrant maliyyələşdirilməsi üçün yeni qaydalar müəyyənləşdiriləcək

Bu gün, 17:44

Kamran Əliyev Mərakeşdə işgüzar səfərdədir

Bu gün, 17:41

“İdrak” Liseyində güllələnən müəllim işdən ayrılıb? - AÇIQLAMA - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:28

Azərbaycan və Türkiyə Quru Qoşunları komandanları görüşüb - FOTO

Bu gün, 17:06

Türkiyənin F-16 təyyarələri Azərbaycandadır - FOTO

Bu gün, 16:53

BƏƏ OPEC və OPEC+ təşkilatlarından çıxdığını açıqlayıb

Bu gün, 16:44

Türkiyədə 75 vilayətdə narkotik əməliyyatı: 638 nəfər həbs edildi

Bu gün, 16:30

Şuşa İƏT-in turizm paytaxtı olaraq qastronomiya tədbirinə ev sahibliyi edib

Bu gün, 16:11

Nigeriyada terror hücumu: 29 nəfər ölüb

Bu gün, 16:10

Xanabad və Təzəbinədə torpaqların əkin məqsədli istifadəsi üçün müraciətlərin qəbulu başlayır

Bu gün, 15:58

Ağcabədidə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

Bu gün, 15:49

Xocavənddə daha 68 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 15:37

Bank kartlarından oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 15:36

Bu ilin birinci rübündə 1321 borc müqaviləsi rəsmiləşdirilib

Bu gün, 15:35

Bakıda güclü külək səbəbindən 34 ağac aşıb

Bu gün, 15:25

Madaqaskar Fransa səfirliyinin əməkdaşını “arzuolunmaz şəxs” elan edib

Bu gün, 15:23
Bütün xəbərlər