 Polisdən əməliyyat - 71 kq narkotik vasitə və 13 min ədəd həb aşkarlandı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Polisdən əməliyyat - 71 kq narkotik vasitə və 13 min ədəd həb aşkarlandı

12:12 - Bu gün
Polisdən əməliyyat - 71 kq narkotik vasitə və 13 min ədəd həb aşkarlandı

DİN BNMİ-nin əməliyyatı zamanı 71 kq narkotik vasitə və 13 min ədəd həb aşkarlanıb

1news.az xəbər verir ki, DİN-in Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması məqsədi ilə əməliyyatlar davam etdirilir. Paytaxt ərazisində keçirilən tədbirlər zamanı Cavid Zamanov, Ehtiram Abdullayev və İlkin Baxşıyev saxlanılıblar. Onlardan 71 kq tiryək, tərkibinə zərərli maddələr əlavə edilmiş marixuana və 13 min ədəd metadon həbi aşkarlanıb. Saxlanılan şəxslərin xarici narkotacirlərin tapşırığı ilə narkokuryerlik etdikləri müəyyən edilib.

Faktla bağlı cinayət işləri başlanılıb, saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Polis əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə davam etdirilir.

Paylaş:
119

Aktual

Cəmiyyət

Bakının bəzi yollarında WUF13 çərçivəsində xüsusi hərəkət zolaqları yaradılacaq - SİYAHI

Rəsmi

İlham Əliyev “Avropa Siyasi Birliyi”nin 8-ci Zirvə toplantısında videobağlantı formatında çıxış edib - FOTO - YENİLƏNİB

Siyasət

Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə Ermənistana 10 vaqon gübrə göndərilib - YENİLƏNİB

Siyasət

Paşinyan: 2028-ci ildə Aİ-nin Azərbaycandakı sammitinə qatılacağıma ümid edirəm

Cəmiyyət

Bakının bəzi yollarında WUF13 çərçivəsində xüsusi hərəkət zolaqları yaradılacaq - SİYAHI

“AQTA hara baxır?” layihəsinin növbəti buraxılışı kolbasa məhsullarına nəzarətə həsr olunub - VİDEO

“Space” TV-nin yeni baş direktoru o təyin edildi

Bakı-Qazax yolunda yük maşınları toqquşdu - Ölən var

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Ötən gün ölkə ərazisində 3 avtomat, 1 tapança, 3 tüfəng aşkar edilib

Xocalıya və Ağdərəyə növbəti köç olub, yeni mənzillərin açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB

Azərbaycan və İranın xarici işlər nazirləri Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər

Sabaha gözlənilən hava proqnozu

Son xəbərlər

Bakının bəzi yollarında WUF13 çərçivəsində xüsusi hərəkət zolaqları yaradılacaq - SİYAHI

Bu gün, 16:06

“AQTA hara baxır?” layihəsinin növbəti buraxılışı kolbasa məhsullarına nəzarətə həsr olunub - VİDEO

Bu gün, 15:59

“Space” TV-nin yeni baş direktoru o təyin edildi

Bu gün, 15:39

Bakı-Qazax yolunda yük maşınları toqquşdu - Ölən var

Bu gün, 15:27

Kolleclərdə bu ixtisas ləğv edilir

Bu gün, 15:25

Ölkədən çıxışına qadağa qoyulan yüzlərlə şəxs sərhəddən buraxılmayıb

Bu gün, 15:00

İlham Əliyev “Avropa Siyasi Birliyi”nin 8-ci Zirvə toplantısında videobağlantı formatında çıxış edib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:50

TƏBİB-in icraçı direktoruna yeni müşavirlər təyin olunub

Bu gün, 14:49

Bu şəxslərə Rusiya vətəndaşlığı rüsumsuz verilə bilər

Bu gün, 14:43

DSX apreldə aşkarlanan qaçaqmalın dəyərini açıqladı

Bu gün, 14:30

İran: ABŞ hərbi gəmisi vurulub

Bu gün, 14:25

Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə Ermənistana 10 vaqon gübrə göndərilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:20

Bakıda apreldə 21 gün tempratur normadan artıq olub

Bu gün, 14:12

Bu bölgələrin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq

Bu gün, 13:46

Birinci sinfə qəbulun müsabiqə yolu ilə aparıldığı məktəblərin siyahısı açıqlanıb

Bu gün, 13:34

Ağdaşda yük avtomobilləri toqquşub, ölən var

Bu gün, 13:25

Martin Çunqonq Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

Bu gün, 13:05

Sabah 23 dərəcə isti olacaq

Bu gün, 12:53

Dövlət başçısı: Azərbaycan sülh gündəliyinə sadiqdir

Bu gün, 12:46

NİİM-dən sürücülərə müraciət

Bu gün, 12:43
Bütün xəbərlər