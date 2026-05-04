Prezidenti: Doqquz aydır sülh şəraitində yaşayırıq
Biz cəmi doqquz aydır sülh şəraitində yaşayırıq və sülh şəraitində yaşamağı öyrənirik.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Ermənistanda keçirilən sammitində video-çıxışında bildirib.
“Ötən ilin avqustunda Vaşinqtonda, Ağ Evdə Ermənistan və Azərbaycan liderləri birgə bəyannamə imzaladılar. Qeyd edildiyi kimi, Prezident Tramp da şahid qismində bu sənədi imzaladı. Ermənistan və Azərbaycanın xarici işlər nazirləri sülh sazişinin mətnini parafladılar və mən əminəm ki, bizim üçün də, erməni tərəfdaşlarımız üçün də sülh artıq reallaşıb”, - dövlət başçısı qeyd edib.
