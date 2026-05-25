Bakı–Tbilisi–Bakı qatarının hərəkət qrafiki açıqlandı
Bakı–Tbilisi–Bakı marşrutu üzrə qatarın hərəkət qrafiki açıqlanıb.
1news.az xəbər verir ki, məlumatı “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC (ADY) yayıb.
Bildirilib ki, Bakıdan qatar mayın 25-dən etibarən hər gün saat 23:10-da, Tbilisidən isə mayın 26-dan etibarən hər gün saat 21:00-da yola düşəcək.
Məlumata görə, səyahət müddəti sərhəd-gömrük baxışları da daxil olmaqla təxminən 9 saat 30 dəqiqə davam edir.
Qeyd olunub ki, qatar Bakı, Biləcəri, Yevlax, Gəncə, Ağstafa, Böyük Kəsik, Qardabani və Tbilisi stansiyalarında dayanacaq.
Sərnişinlərə səfərlərini planlaşdırarkən hərəkət qrafikini nəzərə almaları tövsiyə olunur.
