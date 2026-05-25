 Şagirdlər monitorinqə cəlb olunacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Şagirdlər monitorinqə cəlb olunacaq

Qafar Ağayev17:34 - Bu gün
Şagirdlər monitorinqə cəlb olunacaq

İyunun 5-də paytaxtdakı ümumi təhsil müəssisələrinin IV sinifləri, iyunun 6-da isə VI sinifləri üzrə monitorinq təşkil olunacaq.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi məlumat yayıb.

Məlumata görə, monitorinqin keçirilməsində əsas məqsəd şagird nailiyyətlərinin yaxşılaşdırılmasına nail olmaq, müvafiq standartlar üzrə bilik və bacarıqların hansı səviyyədə formalaşdığını müəyyən etmək və tədrisin keyfiyyətinin artırılması istiqamətində tədbirlər həyata keçirməkdən ibarətdir.

IV siniflərdə monitorinq tədris dili və riyaziyyat fənləri, VI siniflərdə isə monitorinq tədris dili, təbiət və riyaziyyat fənləri üzrə aparılacaq.

Paytaxt üzrə monitorinq üçün ayrılan 112 imtahan mərkəzində Azərbaycan və rus bölməsi olmaqla 49 mindən çox IV sinif şagirdi, 49 mindən çox VI sinif şagirdi biliyini sınayacaq.

IV sinif şagirdlərinə tədris dili fənni üzrə 28 qapalı, 2 açıq yazılı sual, riyaziyyat fənni üzrə isə 25 qapalı, 3 həlli tələb olunmayan açıq kodlaşan və 2 həlli tələb olunan açıq yazılı sual, VI sinif şagirdlərinə tədris dili fənni üzrə 23 qapalı, 2 açıq yazılı sual, təbiət fənni üzrə 25 qapalı sual, riyaziyyat fənni üzrə 20 qapalı, 3 həlli tələb olunmayan açıq kodlaşan və 2 həlli tələb olunan açıq yazılı sual təqdim olunacaq. IV siniflərə sualların cavablandırılması üçün 150 dəqiqə, VI siniflərə sualların cavablandırılması üçün 180 dəqiqə vaxt veriləcək.

Monitorinq nəticələri şagirdlərin summativ qiymətləndirmə ballarına, eləcə də onların sinifdən-sinfə keçmələrinə təsir göstərmir.

Qeyd edək ki, Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyindəki müəssisələrdə ümumilikdə 7 344 şagirdin kompüter əsaslı monitorinqdə iştirakı nəzərdə tutulur.

Paylaş:
91

Aktual

Rəsmi

Çin lideri İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

Rəsmi

Putindən İlham Əliyevə təbrik: Biz Bakı ilə dostluq və müttəfiqlik münasibətlərimizə böyük əhəmiyyət veririk

Cəmiyyət

Balakişi Qasımov yenidən İTV-nin baş direktoru seçilib

Siyasət

Dövlət başçısı: Azərbaycan ət, süd, quş əti ilə 100 % özünü təmin etməlidir

Cəmiyyət

Şagirdlər monitorinqə cəlb olunacaq

Tallində Azərbaycanın Müstəqillik Günü təntənəli mərasimlə qeyd olunub - FOTO

Dövlət başçısı: May ayında Bakıda hər halda belə yağışın yağmasını mən xatırlamıram

Sabah Suraxanının bəzi küçələrində qaz olmayacaq

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

AZAL Naxçıvan reyslərini yenidən bərpa edib

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

İTV-nin yeni baş direktoru bu tarixdə seçiləcək

Günay Ağamalının mətbuat katibi: Deputatın yanılmaq hüququ var - VİDEO

Son xəbərlər

Azərbaycanla Serbiya arasında sazişlər təsdiqlənib

Bu gün, 17:56

Daha bir futbolçu “Qarabağ”dan getdi - Millimizin ulduzu Türkiyə klubuna transfer olundu

Bu gün, 17:43

Bakı–Tbilisi–Bakı qatarının hərəkət qrafiki açıqlandı

Bu gün, 17:37

Şagirdlər monitorinqə cəlb olunacaq

Bu gün, 17:34

Kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı yeni Dövlət Proqramı təsdiq edilib

Bu gün, 17:24

Tallində Azərbaycanın Müstəqillik Günü təntənəli mərasimlə qeyd olunub - FOTO

Bu gün, 17:16

Çin lideri İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

Bu gün, 17:13

Dövlət başçısı: May ayında Bakıda hər halda belə yağışın yağmasını mən xatırlamıram

Bu gün, 17:07

Putindən İlham Əliyevə təbrik: Biz Bakı ilə dostluq və müttəfiqlik münasibətlərimizə böyük əhəmiyyət veririk

Bu gün, 17:03

Sabah Suraxanının bəzi küçələrində qaz olmayacaq

Bu gün, 16:59

Balakişi Qasımov yenidən İTV-nin baş direktoru seçilib

Bu gün, 16:45

Bayram günlərində işləyən bank və valyuta mübadilə məntəqələri açıqlanıb - SİYAHI

Bu gün, 16:42

Bakı-Tbilisi qatarında səyahət üçün hansı sənədlər tələb olunur? – Rəsmi açıqlama

Bu gün, 16:34

Qəbul imtahanlarında “köməklik” göstərməkdə təqsirləndirilən şəxslərə hökm oxunub

Bu gün, 16:29

Prezident: Kəndlə şəhər arasındakı istənilən istiqamətlər üzrə fərqlər azaldılmalıdır

Bu gün, 16:22

Dövlət başçısı: Azərbaycan ət, süd, quş əti ilə 100 % özünü təmin etməlidir

Bu gün, 16:21

Prezident: Son vaxtlar kənd təsərrüfatı istehsalında dinamika məni qane etmir

Bu gün, 16:14

Bayram günlərində metroda iş rejimi dəyişəcək

Bu gün, 16:13

İlham Əliyev: Bu gün ölkə üzrə qazlaşmanın səviyyəsi 96 %-dir

Bu gün, 16:12

Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:11
Bütün xəbərlər