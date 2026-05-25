 Bakı-Tbilisi qatarında səyahət üçün hansı sənədlər tələb olunur? – Rəsmi açıqlama | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

Bakı-Tbilisi qatarında səyahət üçün hansı sənədlər tələb olunur? – Rəsmi açıqlama

Qafar Ağayev16:34 - Bu gün
Bakı-Tbilisi qatarında səyahət üçün hansı sənədlər tələb olunur? – Rəsmi açıqlama

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC (ADY) Bakı-Tbilisi reysi ilə səfər edəcək sərnişinlər üçün tələb olunan sənədlərin siyahısını açıqlayıb.

1news.az xəbər verir ki, qurumdan bildirilib ki, qatara minik zamanı sərnişinlər biletlə yanaşı bir sıra vacib sənədləri də təqdim etməlidirlər.

Məlumata görə, sərnişinlərdən pasportun əsli tələb olunur və “mygov” platformasından əldə edilmiş rəqəmsal versiya keçərli hesab edilmir. Bununla yanaşı, Gürcüstan tərəfinin tələblərinə uyğun şəkildə rəsmiləşdirilmiş səyahət sığortasının da təqdim olunması mütləqdir.

Qeyd olunub ki, 5 yaşadək uşaqlarla səfər edən şəxslər həmin uşağın adına rəsmiləşdirilmiş pulsuz bileti təqdim etməlidirlər. Həmçinin bir valideynlə səfər edən uşaqlar üçün digər valideynin, valideynsiz başqa bir böyüklə səfər edən uşaqlar üçün isə hər iki valideynin ayrıca notarial qaydada təsdiqlənmiş etibarnaməsi tələb olunur.

Qurum sərnişinlərə qatara sürətli və rahat keçid üçün qeyd olunan sənədləri əvvəlcədən hazırlamağı tövsiyə edib.

Xatırladaq ki, bu gün saat 23:10-da Bakı-Tbilisi qatarı ilk reysini həyata keçirəcək.

Paylaş:
205

Aktual

Rəsmi

Çin lideri İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

Rəsmi

Putindən İlham Əliyevə təbrik: Biz Bakı ilə dostluq və müttəfiqlik münasibətlərimizə böyük əhəmiyyət veririk

Cəmiyyət

Balakişi Qasımov yenidən İTV-nin baş direktoru seçilib

Siyasət

Dövlət başçısı: Azərbaycan ət, süd, quş əti ilə 100 % özünü təmin etməlidir

İqtisadiyyat

Bakı–Tbilisi–Bakı qatarının hərəkət qrafiki açıqlandı

Bayram günlərində işləyən bank və valyuta mübadilə məntəqələri açıqlanıb - SİYAHI

Bakı-Tbilisi qatarında səyahət üçün hansı sənədlər tələb olunur? – Rəsmi açıqlama

Qəbul imtahanlarında “köməklik” göstərməkdə təqsirləndirilən şəxslərə hökm oxunub

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Azərbaycan nefti bahalaşıb

Bakı-Tbilisi qatarında səyahət üçün hansı sənədlər tələb olunur? – Rəsmi açıqlama

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Son xəbərlər

Azərbaycanla Serbiya arasında sazişlər təsdiqlənib

Bu gün, 17:56

Daha bir futbolçu “Qarabağ”dan getdi - Millimizin ulduzu Türkiyə klubuna transfer olundu

Bu gün, 17:43

Bakı–Tbilisi–Bakı qatarının hərəkət qrafiki açıqlandı

Bu gün, 17:37

Şagirdlər monitorinqə cəlb olunacaq

Bu gün, 17:34

Kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı yeni Dövlət Proqramı təsdiq edilib

Bu gün, 17:24

Tallində Azərbaycanın Müstəqillik Günü təntənəli mərasimlə qeyd olunub - FOTO

Bu gün, 17:16

Çin lideri İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

Bu gün, 17:13

Dövlət başçısı: May ayında Bakıda hər halda belə yağışın yağmasını mən xatırlamıram

Bu gün, 17:07

Putindən İlham Əliyevə təbrik: Biz Bakı ilə dostluq və müttəfiqlik münasibətlərimizə böyük əhəmiyyət veririk

Bu gün, 17:03

Sabah Suraxanının bəzi küçələrində qaz olmayacaq

Bu gün, 16:59

Balakişi Qasımov yenidən İTV-nin baş direktoru seçilib

Bu gün, 16:45

Bayram günlərində işləyən bank və valyuta mübadilə məntəqələri açıqlanıb - SİYAHI

Bu gün, 16:42

Bakı-Tbilisi qatarında səyahət üçün hansı sənədlər tələb olunur? – Rəsmi açıqlama

Bu gün, 16:34

Qəbul imtahanlarında “köməklik” göstərməkdə təqsirləndirilən şəxslərə hökm oxunub

Bu gün, 16:29

Prezident: Kəndlə şəhər arasındakı istənilən istiqamətlər üzrə fərqlər azaldılmalıdır

Bu gün, 16:22

Dövlət başçısı: Azərbaycan ət, süd, quş əti ilə 100 % özünü təmin etməlidir

Bu gün, 16:21

Prezident: Son vaxtlar kənd təsərrüfatı istehsalında dinamika məni qane etmir

Bu gün, 16:14

Bayram günlərində metroda iş rejimi dəyişəcək

Bu gün, 16:13

İlham Əliyev: Bu gün ölkə üzrə qazlaşmanın səviyyəsi 96 %-dir

Bu gün, 16:12

Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:11
Bütün xəbərlər