 Tallində Azərbaycanın Müstəqillik Günü təntənəli mərasimlə qeyd olunub - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Tallində Azərbaycanın Müstəqillik Günü təntənəli mərasimlə qeyd olunub - FOTO

17:16 - Bu gün
Tallində Azərbaycanın Müstəqillik Günü təntənəli mərasimlə qeyd olunub - FOTO

28 May – Müstəqillik Günü münasibətilə Azərbaycanın Estoniyadakı səfirliyi tərəfindən Tallində təntənəli mərasim təşkil olunub.

1news.az xəbər verir ki, tədbir Estoniyanın və Azərbaycanın Dövlət himnlərinin səsləndirilməsi ilə başlayıb.

Tədbirdə çıxış edən səfir Anar Məhərrəmov 1918-ci il mayın 28-də müsəlman Şərqində ilk demokratik parlamentli respublikanın – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan edilməsinin tarixi hadisə olduğunu və ölkə dövlətçiliyinin inkişafında şanlı səhifələrdən biri təşkil etdiyini, qısa müddət ərzində Cümhuriyyətin dövlət quruculuğu prosesində böyük uğurlar qazandığını qeyd edib.

Ölkəmizin 1991-ci ildə öz müstəqilliyini bərpa etdiyi, bununla belə müstəqilliyin ilk günlərdən çətinliklərlə üzləşdiyi vurğulanaraq, məhz xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdan ümummilli lider Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi və müdrik siyasəti sayəsində ölkədə siyasi, iqtisadi və maliyyə sabitliyinin yarandığı, irimiqyaslı islahatların həyata keçirildiyi, ölkə iqtisadiyyatına cəlb olunan birbaşa xarici sərmayələrin həcminin artdığı diqqətə çatdırılıb.

Qeyd olunub ki, Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə aparılan islahatlar hazırda Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir, ölkəmizin təşəbbüsü ilə nəhəng enerji, nəqliyyat layihələri həyata keçirilir.

Bildirilib ki, Azərbaycanın müəllifi və iştirakçısı olduğu Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin, onun əsas komponentləri olan TANAP və TAP-ın uğurla həyata keçirilməsi ölkəmizi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində əsas aktorlardan birinə çevirib.

Diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycanın bütün sahələrdə, o cümlədən şəhərsalma sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlər təsadüfi deyil ki, ölkəmizin BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasına (WUF13) ev sahibliyi etmək hüququ vermişdir. Bu xüsusda, cari ilin ölkəmizdə “Şəhərsalma və Memarlıq İli” elan edilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

Vurğulanıb ki, bu gün Azərbaycan öz ərazilərini işğaldan azad edərək dövlət suverenliyini tam bərpa etdikdən sonra həmin ərazilərdə genişmiqyaslı layihələr həyata keçirir. Hökumət bu ərazilərdə yaşıl enerji siyasətini elan etmiş və qısa müddət ərzində onları regionun ən inkişaf etmiş və cəlbedici məkanlarına çevirməyi qarşıya məqsəd qoymuşdur.

Estoniya - Azərbaycan münasibətlərindən söz açan səfir diqqətə çatdırıb ki, bu gün iki ölkə arasında əlaqələr bütün sahələrdə, xüsusilə parlamentlərarası, humanitar və təhsil sahələrində uğurla inkişaf edir. Bildirilib ki, qarşılıqlı səfərlər və görüşlər ikitərəfli münasibətlərimizin daha da inkişafına töhfə verir.

Hər iki ölkənin iqtisadi sahəyə artan maraqları qeyd olunaraq, ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsinin əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli artdığı vurğulanıb. Bu baxımdan Azərbaycan, Latviya, Estoniya və Finlandiya arasında həyata keçirilmiş “LEF Network Azerbaijan” Biznes Şəbəkəsi layihəsinin özəl sektorlar arasında işgüzar əlaqələrin və əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə müsbət töhfə verdiyi diqqətə çatdırılıb.

Estoniya Hökumətinin ölkəmizdə səfirliyinin 2026-cı ildə açılması barədə rəsmi qərarın qəbul edildiyi qeyd olunaraq, bu addımın təqdirəlayiq olduğunu və iki ölkə arasında münasibətlərin daha da inkişafına əlavə təkan verəcəyi vurğulanıb.

Sonra çıxış edən Estoniya - Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri xanım Mariya Yufereva-Skuratovski Müstəqillik Günü münasibətilə Azərbaycan xalqına təbriklərini çatdırıb. İkitərəfli münasibətlərə toxunan M.Yufereva-Skuratovski Estoniya ilə Azərbaycan arasında çoxillik dostluq və səmərəli əməkdaşlığın qarşılıqlı hörmət, etimad və bir-birinə səmimi maraq əsasında qurulduğunu bildirib. Müasir dövrdə sürətlə dəyişən dünyada etibarlı beynəlxalq tərəfdaşlıq əlaqələrinin xüsusi əhəmiyyət daşıdığı nəzərə alınaraq, bu xüsusda Estoniyanın Azərbaycan ilə münasibətlərə yüksək dəyər verdiyi və gələcəkdə ölkələrimiz arasında əlaqələrin daha da sıx olmasında maraqlı olduğu qeyd edildi.

Daha sonra BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının (WUF13) açılış mərasimi ilə bağlı videoçarx nümayiş olunub.

Xüsusi guşədə Azərbaycan istehsalı olan məhsulların təqdimatı tədbir iştirakçılarında böyük maraq doğurub.

Sonda tədbir iştirakçılarına milli mətbəximizin ləziz təamları təqdim edilib.

Tədbirdə Estoniya parlamentinin üzvləri, Estoniyanın dövlət və hökumət qurumlarının nümayəndələri, bu ölkədə akkreditə olunan diplomatik korpusun rəhbərləri və əməkdaşları, həmçinin Estoniyadakı Azərbaycan və tatar icmalarının, yerli ictimaiyyətin və medianın təmsilçiləri iştirak ediblər.

Paylaş:
110

Aktual

Rəsmi

Çin lideri İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

Rəsmi

Putindən İlham Əliyevə təbrik: Biz Bakı ilə dostluq və müttəfiqlik münasibətlərimizə böyük əhəmiyyət veririk

Cəmiyyət

Balakişi Qasımov yenidən İTV-nin baş direktoru seçilib

Siyasət

Dövlət başçısı: Azərbaycan ət, süd, quş əti ilə 100 % özünü təmin etməlidir

Cəmiyyət

Şagirdlər monitorinqə cəlb olunacaq

Tallində Azərbaycanın Müstəqillik Günü təntənəli mərasimlə qeyd olunub - FOTO

Dövlət başçısı: May ayında Bakıda hər halda belə yağışın yağmasını mən xatırlamıram

Sabah Suraxanının bəzi küçələrində qaz olmayacaq

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sumqayıtda qanunsuz tikili sökülüb - VİDEO

ADY rəsmisi: “Bakı-Tbilisi-Bakı” üzrə yeni qatarları köhnə tipli qatarlarla müqayisə etmək düzgün deyil

Günay Ağamalının mətbuat katibi: Deputatın yanılmaq hüququ var - VİDEO

Son xəbərlər

Azərbaycanla Serbiya arasında sazişlər təsdiqlənib

Bu gün, 17:56

Daha bir futbolçu “Qarabağ”dan getdi - Millimizin ulduzu Türkiyə klubuna transfer olundu

Bu gün, 17:43

Bakı–Tbilisi–Bakı qatarının hərəkət qrafiki açıqlandı

Bu gün, 17:37

Şagirdlər monitorinqə cəlb olunacaq

Bu gün, 17:34

Kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı yeni Dövlət Proqramı təsdiq edilib

Bu gün, 17:24

Tallində Azərbaycanın Müstəqillik Günü təntənəli mərasimlə qeyd olunub - FOTO

Bu gün, 17:16

Çin lideri İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

Bu gün, 17:13

Dövlət başçısı: May ayında Bakıda hər halda belə yağışın yağmasını mən xatırlamıram

Bu gün, 17:07

Putindən İlham Əliyevə təbrik: Biz Bakı ilə dostluq və müttəfiqlik münasibətlərimizə böyük əhəmiyyət veririk

Bu gün, 17:03

Sabah Suraxanının bəzi küçələrində qaz olmayacaq

Bu gün, 16:59

Balakişi Qasımov yenidən İTV-nin baş direktoru seçilib

Bu gün, 16:45

Bayram günlərində işləyən bank və valyuta mübadilə məntəqələri açıqlanıb - SİYAHI

Bu gün, 16:42

Bakı-Tbilisi qatarında səyahət üçün hansı sənədlər tələb olunur? – Rəsmi açıqlama

Bu gün, 16:34

Qəbul imtahanlarında “köməklik” göstərməkdə təqsirləndirilən şəxslərə hökm oxunub

Bu gün, 16:29

Prezident: Kəndlə şəhər arasındakı istənilən istiqamətlər üzrə fərqlər azaldılmalıdır

Bu gün, 16:22

Dövlət başçısı: Azərbaycan ət, süd, quş əti ilə 100 % özünü təmin etməlidir

Bu gün, 16:21

Prezident: Son vaxtlar kənd təsərrüfatı istehsalında dinamika məni qane etmir

Bu gün, 16:14

Bayram günlərində metroda iş rejimi dəyişəcək

Bu gün, 16:13

İlham Əliyev: Bu gün ölkə üzrə qazlaşmanın səviyyəsi 96 %-dir

Bu gün, 16:12

Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:11
Bütün xəbərlər