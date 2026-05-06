 Süni kürünün “təbii kürü” adı ilə satılması istehlakçıların aldadılmasıdır – XƏBƏRDARLIQ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Süni kürünün “təbii kürü” adı ilə satılması istehlakçıların aldadılmasıdır – XƏBƏRDARLIQ

Qafar Ağayev17:36 - Bu gün
Süni kürünün “təbii kürü” adı ilə satılması istehlakçıların aldadılmasıdır – XƏBƏRDARLIQ

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin (AQTA) həyata keçirdiyi nəzarət tədbirləri zamanı ticarət, ictimai iaşə, o cümlədən şadlıq evlərində “təbii kürü” adı ilə süni kürü məhsullarının istehlakçılara təqdim olunduğu aşkarlanıb. Həmçinin məhsulların etiketlənmədiyi, müşayiətedici sənədlərinin olmadığı və yararlılıq müddətinin bitdiyi müəyyən edilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə AQTA-nın yaydığı xəbərdarlıqda qeyd olunub.

Agentlik ticarət, ictimai iaşə obyektlərinin sahiblərinə xəbərdarlıq edərək bildirib ki, istehlakçıların aldadılması qanun pozuntusu hesab olunur və inzibati məsuliyyət yaradır. İstehlakçılara təqdim olunan bütün qida məhsulları, o cümlədən kürü məhsulları etiketlənməli, məhsul barədə dolğun məlumat verilməli, “təbii kürü” adı altında süni məhsulların təqdim edilməsinə yol verilməməli, məhsulların mənşəyini təsdiq edən sənədləri mövcud olmalıdır:”Süni kürü müxtəlif qatqı maddələri ilə hazırlanır və təbii balıq kürüsündən fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. Onun hazırlanmasında jelatin, yosun ekstraktı olan alginat, agar-agar, nişasta, boya maddələri, bitki yağları, aromatizatorlar və dadlandırıcılar istifadə edilərək kürü formasına salınır. Əsas fərqlərdən biri odur ki, süni kürü qızdırıldıqda yumşalır, əriyir və axıcı hala gəlir. Bu xüsusiyyət onu təbii kürüdən ayıran əsas göstəricilərdən biridir. Təbii kürü balıq yumurtası olduğu üçün formasını saxlayır, qızdırıldıqda ərimir və axıcı hala gəlmir”.

İstehlakçılara tövsiyə edilib ki, ictimai iaşə obyektlərində təqdim olunan kürülərin mənşəyi ilə maraqlansınlar, məhsulun keyfiyyət və təhlükəsizliyini təsdiq edən sənədlərini tələb etsinlər və şübhəli hallarla qarşılaşdıqda agentliyin “1003 - Çağrı Mərkəzi”nə müraciət etsinlər.

“AQTA tərəfindən nəzarət tədbirləri davam etdirilir, qanunvericiliyin tələblərini pozan şəxslər barəsində müvafiq tədbirlər görüləcək”, - deyə xəbərdarlıqda vurğulanıb.

Paylaş:
143

Aktual

Dünya

Ararat Mirzoyan: Ermənistan və Azərbaycan arasında faktiki sülh formalaşıb

Cəmiyyət

Makron quru sərhədlə Türkiyəyə keçmək istədi, Ərdoğan icazə vermədi

Cəmiyyət

Taleh Kazımov: Dövlət və özəl sektorda çalışanların maaşlarını istədikləri bankdan ala bilməsini istəyirik

Rəsmi

İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Cəmiyyət

Hazırda yollarda vəziyyət necədir? - SİYAHI

Sabah Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana alüminium və taxıl göndəriləcək

Süni kürünün “təbii kürü” adı ilə satılması istehlakçıların aldadılmasıdır – XƏBƏRDARLIQ

Makron quru sərhədlə Türkiyəyə keçmək istədi, Ərdoğan icazə vermədi

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda mebel satışı adı altında sosial şəbəkələrdə dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

Həftəsonu bölgələrə səfərə çıxan sürücülərə müraciət

“EFES - 2026” təliminin hazırlıq məşqləri uğurla davam edir - FOTO - VİDEO

Aprelin 5-də keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub

Son xəbərlər

Hazırda yollarda vəziyyət necədir? - SİYAHI

Bu gün, 17:51

Sabah Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana alüminium və taxıl göndəriləcək

Bu gün, 17:47

İsveçrə Hava Yollarına məxsus təyyarə Qazaxıstana təcili eniş etdi

Bu gün, 17:42

Süni kürünün “təbii kürü” adı ilə satılması istehlakçıların aldadılmasıdır – XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:36

Makron quru sərhədlə Türkiyəyə keçmək istədi, Ərdoğan icazə vermədi

Bu gün, 17:25

Azərbaycanla Efiopiya arasında müdafiə sahəsində saziş təsdiqlənib

Bu gün, 17:16

Uşaqlara qarşı zorakılıq və dilənçiliyə məcburetmə hallarına görə cərimələr təsdiqlənib

Bu gün, 17:06

Ceyhun Bayramov Mövlud Çavuşoğlunun hücuma məruz qalan qardaşına şəfa diləyib

Bu gün, 17:05

Oğurladığı bank kartı ilə alış-veriş etdi, saxlanıldı

Bu gün, 16:55

Süni intellektlə qanunsuz materialların hazırlanıb yayılmasına qadağalar, cərimə və cəzalar təsdiqlənib

Bu gün, 16:52

Protokolun surəti nəqliyyat vasitəsinin ön şüşəsinə qoyulmayacaq - Qanunda dəyişiklik

Bu gün, 16:44

“SportAccord” Konvensiyasının Bakıda keçiriləcəyi tarix müəyyən olundu təsdiqləndi

Bu gün, 16:32

Pakistan Baş naziri Şərifdən Trampın qərarına dəstək

Bu gün, 16:31

AAYDA-nın sədri generalın oğlunu işdən çıxardı

Bu gün, 16:25

Əliyar Ağayevin cəzası bitdi - Təyinat aldı

Bu gün, 16:15

AFFA İntizam Komitəsi “Sumqayıt”ın prezidenti və baş məşqçisini cəzalandırıb

Bu gün, 16:12

Bu şəxslərin əməkhaqlarına əlavələr veriləcək

Bu gün, 15:54

Şahdağda qar yağır - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 15:38

Sumqayıt Dövlət Universitetinin yeni rektoru kollektivə təqdim olunub

Bu gün, 15:36

Bakıda yola çıxan at polis əməkdaşları tərəfindən kənarlaşdırılıb - VİDEO

Bu gün, 15:30
Bütün xəbərlər