 Azərbaycan Mərkəzi Bankı illik inflyasiya proqnozlarını dəyişib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Azərbaycan Mərkəzi Bankı illik inflyasiya proqnozlarını dəyişib

Qafar Ağayev10:24 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankı illik inflyasiya proqnozlarını dəyişib

Azərbaycanda baza ssenarisi üzrə illik inflyasiyanın 2026-cı ildə 5,9 %, 2027-ci ildə isə 4,5 % olacağı gözlənilir.

1news.az bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir.

Bundan əvvəl qurum illik inflyasiyanın 2026-cı ildə 5,5 %, 2027-ci ildə isə 4 % olacağını bəyan etmişdi.

Məlumata görə, inflyasiya proqnozunun artma istiqamətində dəyişdirilməsi əsasən xarici mənşəli xərc amillərinin fəallaşmasından irəli gəlir. Bu amillərə qlobal ərzaq qiymətlərinin artım tempinin yüksəlməsi, ticarət tərəfdaşlarında inflyasiya təzyiqlərinin aktivləşməsi və nominal effektiv məzənnənin möhkəmlənmə tempinin səngiməsi aiddir. Tələb amillərinin fevral proqnozu ilə müqayisədə zəifləməsi təklif amillərinin inflyasiyaya artırıcı təsirini qismən neytrallaşdırıb. Ümumilikdə, may proqnozuna görə, inflyasiyanın əhəmiyyətli hissəsinin təklif amilləri hesabına formalaşacağı gözlənilir.

"Artan geosiyasi gərginlik inflyasiyanın risklər balansında xarici amillərin rolunu yüksəldib. Yaxın Şərqdə baş verən münaqişə təchizat zəncirlərində maneələr yaratmaqla nəqliyyat və sığorta xərclərinin yüksəlməsinə, eyni zamanda qlobal enerji bazarlarında artan istiqamətdə qiymət dəyişkənliyinin güclənməsinə səbəb olub. İlin qalan dövründə bu proseslərin davam etməsi ticarət tərəfdaşlarında inflyasiyanın dinamikasını müəyyən edən əsas amil olacaqdır. Cari il üzrə beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatları tərəfindən qlobal inflyasiya proqnozları da artım istiqamətində dəyişdirilib. Növbəti dövrlərdə idxal inflyasiyasının miqyası ticarət tərəfdaşlarındakı inflyasiya ilə yanaşı nominal effektiv məzənnənin dinamikasından da asılı olacaq. İnflyasiya gözləntilərinin istehlakı ehtimal olunandan daha çox artırması isə başlıca daxili risk faktorlarındandır", - deyə AMB bəyan edib.

Paylaş:
105

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Cəmiyyət

Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 87,9 milyard ABŞ dollarına çatıb

Cəmiyyət

“İlham Əliyev “Avropa Siyasi Birliyi” Zirvəsində beynəlxalq institutlara prinsipial mesaj verdi” - ŞƏRH

İqtisadiyyat

AMB uçot dərəcəsi ilə bağlı qərarını açıqladı

Cəmiyyət

Azərbaycanda tanınmış vəkil vəfat etdi - FOTO

Keti Perri “Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisində səhnə alacaq

Sabah 23 dərəcə isti gözlənilir - PROQNOZ

Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 87,9 milyard ABŞ dollarına çatıb

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Sabaha gözlənilən hava proqnozu

“Bu sərəncam və ayrılan vəsait vətəndaşların mənafelərinin qorunmasına xidmət edəcək” - ŞƏRH

Azərbaycan və İranın xarici işlər nazirləri Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər

Aprelin 5-də keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub

Son xəbərlər

Azərbaycanda tanınmış vəkil vəfat etdi - FOTO

Bu gün, 13:10

Taleh Kazımov: Yelo Bank həm beynəlxalq standartlara, həm də ölkənin daxili qanunvericiliyinə uyğun fəaliyyət göstərir

Bu gün, 12:55

Keti Perri “Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisində səhnə alacaq

Bu gün, 12:35

Sabah 23 dərəcə isti gözlənilir - PROQNOZ

Bu gün, 12:22

İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Bu gün, 12:07

Çavuşoğlunun qardaşı güllələndi

Bu gün, 11:53

Expressbankın dəstəyilə VI Autizm Festivalı baş tutub - FOTO

Bu gün, 11:43

Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 87,9 milyard ABŞ dollarına çatıb

Bu gün, 11:35

AIREX 2026: Azərbaycan beynəlxalq daşınmaz əmlak sərgisinə ev sahibliyi edəcək

Bu gün, 11:31

Taleh Kazımov: Bu il CƏB profisiti 5,5 milyard dollar proqnozlaşdırılır

Bu gün, 11:25

Baş Prokurorluqdan Onkologiya Mərkəzindəki hadisə ilə bağlı AÇIQLAMA

Bu gün, 11:14

İsraildən Livana yeni hücum hədəsi: “Təxliyə edin!”

Bu gün, 11:08

WUF13-ün əsas tədbirlərini əhatə edən proqram ictimaiyyətə təqdim olunub

Bu gün, 10:52

Şəkidə avtomobil aşdı - Ölən var

Bu gün, 10:46

Yanvar-aprel aylarında dövlət büdcəsindən fiziki və hüquqi şəxslərə 96,5 milyon manat geri qaytarılıb

Bu gün, 10:31

“Navai”nin “Ferrari” ilə düşdüyü qəzanın görüntüləri yayıldı - VİDEO

Bu gün, 10:28

“İlham Əliyev “Avropa Siyasi Birliyi” Zirvəsində beynəlxalq institutlara prinsipial mesaj verdi” - ŞƏRH

Bu gün, 10:28

Azərbaycan Mərkəzi Bankı illik inflyasiya proqnozlarını dəyişib

Bu gün, 10:24

Tehranda ticarət mərkəzində yanğın: Ölənlər var

Bu gün, 10:23

Ölkənin xarici ticarət saldosu 93,3% yüksəlib

Bu gün, 10:16
Bütün xəbərlər