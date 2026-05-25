 Azərbaycanda 4 ayda dövlət xətti ilə 143 milyon manat ipoteka krediti verilib
Azərbaycanda 4 ayda dövlət xətti ilə 143 milyon manat ipoteka krediti verilib

10:29 - Bu gün
Bu ilin yanvar-aprel aylarında İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun (İKZF) xətti ilə 142,8 milyon manat kredit verilib.

1news.az Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 21,6 % azdır.

Hesabat dövründə Fondun yenidən maliyyələşdirdiyi kreditlərin məbləği isə 4,1 % azalaraq 87,1 milyon manat olub.

Son 1 ildə İKZF-nin istiqraz buraxmaqla cəlb etdiyi vəsaitin məbləği 2 dəfə azalaraq 150 milyon manat, Fonda dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsait isə dəyişməyərək 42,6 milyon manat olub.

Türkiyə Prezidentindən İham Əliyevə təbrik: Böyük qürur və iftixar hissi keçiririk

Ceyhun Bayramov Nyu Yorka getdi

Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirilib

Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Azərbaycan Prezidentinə təbrik ünvanlayıb

