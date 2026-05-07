 ƏÜO-nun nümayəndələrinin iştirakı ilə kompleks mülki müdafiə təlimi keçirilib - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

ƏÜO-nun nümayəndələrinin iştirakı ilə kompleks mülki müdafiə təlimi keçirilib - VİDEO

12:46 - Bu gün
ƏÜO-nun nümayəndələrinin iştirakı ilə kompleks mülki müdafiə təlimi keçirilib - VİDEO

Naxçıvanda “İrimiqyaslı fövqəladə hadisələrin nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı mülki müdafiə orqan və qüvvələrinin idarə edilməsinin təşkili” mövzusunda kompleks mülki müdafiə təlimi keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) təşkilatçılığı ilə keçirilən təlimdə Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun, FHN-nin aidiyyəti strukturlarının, Fövqəladə Hallar Komissiyasının nümayəndələri, İcra Hakimiyyətinin Mülki müdafiə qərargahı, idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərləri və mülki müdafiə sahəsində cavabdeh şəxslər, mülki müdafiə xidmətləri, ərazi və obyekt mülki müdafiə dəstələri iştirak ediblər.

Təlim üçün nəzərdə tutulan qərargahda keçirilən müşavirədə mülki müdafiə tədbirlərinin icra vəziyyətindən danışılıb, bu sahədə idarəetmə orqanlarının qarşılıqlı fəaliyyətinin vacibliyini qeyd olunub, fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində qarşılıqlı fəaliyyətin əhəmiyyəti vurğulanıb.

Bildirilib ki, təlimin əsas məqsədi fövqəladə hallar zamanı əhalinin və ərazilərin mühafizəsinin təşkili üçün mülki müdafiə tədbirlərinin effektli səviyyədə yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi, mülki müdafiə qüvvələrinin idarə olunması ilə bağlı vaxtında və düzgün qərarların qəbul edilməsi, həmçinin xilasetmə işlərinin təşkili və aparılması üzrə şəxsi heyətin praktiki vərdişlərinin daha da təkmilləşdirilməsidir.

Ümumilikdə 404 nəfərdən ibarət şəxsi heyətin və 52 ədəd texnikanın cəlb edildiyi təlimdə tapşırıqlar yüksək keyfiyyətlə icra edilib, qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olunub.

Sonda tədbirdə fərqlənənlərə Fəxri fərmanlar təqdim edilib.

Paylaş:
152

Aktual

Cəmiyyət

Paytaxtda tramvayı “Bakı Metropoliteni” təşkil edəcək

Mövqe

“Bakı Metropoliteni”nin yenidən təşkili paytaxt nəqliyyatında nələri dəyişəcək? - Ekspertdən ŞƏRH

Cəmiyyət

Nizami rayonunda şadlıq sarayında ətlərdə at DNT-si aşkarlanıb

Cəmiyyət

“BakuBus” və “Bakı Taksi Xidməti” Bakı Metropoliteninə birləşdirildi

Cəmiyyət

“Vahid standartlar və rəqəmsal idarəetmə Bakı nəqliyyatında xidmət səviyyəsini yüksəldəcək” - ŞƏRH

ADSEA: 25 min abonentin su təchizatı fasiləsiz rejimə keçirilib

Ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı test imtahanı keçirilib

Nizami rayonunda şadlıq sarayında ətlərdə at DNT-si aşkarlanıb

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan və İranın xarici işlər nazirləri Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər

Mehriban Əliyeva İslam Səfərli küçəsinin yenidənqurmadan sonra açılışı ilə bağlı video paylaşıb

“EFES - 2026” təliminin hazırlıq məşqləri uğurla davam edir - FOTO - VİDEO

Həftəsonu bölgələrə səfərə çıxan sürücülərə müraciət

Son xəbərlər

“Vahid standartlar və rəqəmsal idarəetmə Bakı nəqliyyatında xidmət səviyyəsini yüksəldəcək” - ŞƏRH

Bu gün, 17:30

ADSEA: 25 min abonentin su təchizatı fasiləsiz rejimə keçirilib

Bu gün, 17:26

Ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı test imtahanı keçirilib

Bu gün, 17:08

Çində korrupsiya ittihamı ilə iki sabiq nazirə ölüm hökmü verildi

Bu gün, 16:58

“Bakı Metropoliteni”nin yenidən təşkili paytaxt nəqliyyatında nələri dəyişəcək? - Ekspertdən ŞƏRH

Bu gün, 16:53

Gender bərabərliyinin təmini məqsədilə əməkhaqqına dair yeni tələb müəyyənləşib

Bu gün, 16:35

Nizami rayonunda şadlıq sarayında ətlərdə at DNT-si aşkarlanıb

Bu gün, 16:32

Tallində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümü qeyd edilib

Bu gün, 16:31

Azərbaycan və Finlandiya arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Bu gün, 16:26

Paytaxtda tramvayı “Bakı Metropoliteni” təşkil edəcək

Bu gün, 16:18

“BakuBus” və “Bakı Taksi Xidməti” Bakı Metropoliteninə birləşdirildi

Bu gün, 16:16

“Bakı Metropoliteni” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti yenidən təşkil ediləcək

Bu gün, 16:14

Bu şəxslərə Prezidentinin fərdi təqaüdü veriləcək - ADLAR

Bu gün, 16:13

Bir qrup incəsənət xadiminə Prezident mükafatı verilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:09

30-dan çox ukraynalı tələbə Azərbaycanda reabilitasiya xidmətləri ilə təmin edilir

Bu gün, 16:05

Sabah yağış yağacağı gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:46

Mərkəzi Bankda ekspertlərlə makroiqtisadi vəziyyət müzakirə edilib

Bu gün, 15:34

Gecikdirilmiş 292,3 min manat vəsaitin işçilərə ödənilməsi təmin olunub

Bu gün, 15:20

Azərbaycan və Monqolostan Baş prokurorluqları arasında anlaşma memorandumu imzalanıb

Bu gün, 15:08

Paşinyan: Ukrayna məsələsində Rusiyaya müttəfiq deyilik

Bu gün, 14:52
Bütün xəbərlər