 Məşhur aktyor Ozan Güven etiraz hədəfinə çevrildi - “Günahkarlar çölə!” - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Məşhur aktyor Ozan Güven etiraz hədəfinə çevrildi - “Günahkarlar çölə!” - VİDEO

15:37 - Bu gün
Məşhur aktyor Ozan Güven etiraz hədəfinə çevrildi - “Günahkarlar çölə!” - VİDEO

Aktyor Ozan Güven Kadıköydə getdiyi bir əyləncə məkanında qadınların etirazı ilə qarşılaşıb.

Keçmiş sevgilisi Deniz Bulutsuzu döyməkdə ittiham olunduğu və bu iş üzrə həbs cəzası aldığı məhkəmə prosesindən sonra Güven “Günahkarlar çölə!” şüarları altında məkandan çıxarılıb.

1news.az-ın Türkiyə mətbuatına istinadən məlumatına görə, Kadıköydə yerləşən məkanda Ozan Güveni görən qadınlar ona qarşı şüarlar səsləndirərək etirazlarını bildiriblər.

Məkanda olan qadınlar aktyora ünvanlanmış şəkildə “Günahkarlar çölə!” şüarını səsləndiriblər. Hadisədən sonra Güvenin məkandan çıxarıldığı bildirilir.

Baş verənlərin əks olunduğu videogörüntülər qısa müddətdə sosial şəbəkələrdə geniş yayılıb. Hadisə ictimaiyyətin diqqətini çəkərkən, Ozan Güvenin keçmiş sevgilisi Deniz Bulutsuzla bağlı məişət zorakılığı iddiaları və həmin məhkəmə prosesi yenidən gündəmə gəlib.

Paylaş:
138

Aktual

Rəsmi

Dövlət başçısı Xorvatiya Prezidentini təbrik edib

Cəmiyyət

İtkin düşən ailənin izinə rast gəlindi: Ağdərədə sümük qalıqları aşkarlandı - FOTO

Siyasət

Maldiv Prezidenti Azərbaycan liderini təbrik edib

Rəsmi

İlham Əliyevin sosial media hesablarında Böyük Qaladərəsi kəndindəki sakinlərlə görüşü barədə paylaşım edilib

Dünya

Məşhur aktyor Ozan Güven etiraz hədəfinə çevrildi - “Günahkarlar çölə!” - VİDEO

Türkiyədə yenidən zəlzələ olub

SEPAH: Son sutkada Hörmüz boğazından 24 gəmi keçib

Peskov: Ermənistan yalnız öz hesabına Aİ ilə inteqrasiya edə bilər

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Overçuk: İrəvanın Aİ standartlarına yaxınlaşması risklər yaradır

Putin mayın 27-29-da Qazaxıstana səfər edəcək

Vaşinqton İsrailə ən müasir döyüş təyyarələrini yerləşdirdi

Pakistanda ağır qəza: 17 nəfər həyatını itirdi

Son xəbərlər

Qurbanov “Qarabağ”la bağlı qərarını verdi

Bu gün, 17:56

Sabirabadda iş adamı vəfat edib

Bu gün, 17:35

Bu il xarici ölkələrə səfər edən azərbaycanlıların sayı azalıb

Bu gün, 17:19

Qeyri-sabit hava ilə bağlı fəsadların aradan qaldırılması tədbirləri davam etdirilir - VİDEO

Bu gün, 16:48

Siyəzənin rayon mərkəzini Kiçik Həmyə kəndi ilə birləşdirən körpünü sel dağıdıb - VİDEO

Bu gün, 16:12

Məşhur aktyor Ozan Güven etiraz hədəfinə çevrildi - “Günahkarlar çölə!” - VİDEO

Bu gün, 15:37

Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq - Xəbərdarlıq

Bu gün, 15:02

Bakıda anasının xəstəliyinə görə evdə olmayan şəxs qayıdanda mənzilinin talandığını gördü

Bu gün, 14:43

Ölkə üzrə 4-cü və 6-cı siniflərin monitorinqi bu tarixdə aparılacaq

Bu gün, 14:24

Qabiliyyət imtahanlarına qeydiyyat gələn bu tarixdə yekunlaşacaq

Bu gün, 14:02

Sumqayıtda yük avtomobillərinin toqquşması nəticəsində xəsarət alanların vəziyyıti açıqlanıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:47

Oğuzda idarəetmədən çıxan avtomobil ağaca çırpıldı - VİDEO - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:33

Kitab adamı və möhkəm prinsiplər sahibi: Əjdər Xanbabayevın ölümünün 36-cı ildönümünə

Bu gün, 13:29

Bu gün böyük Azərbaycan şairi Mirzə Ələkbər Sabirin doğum günüdür

Bu gün, 13:08

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:44

Türkiyədə yenidən zəlzələ olub

Bu gün, 12:24

DSX-dən əməliyyat: külli miqdarda narkotik dövriyyədən çıxarıldı

Bu gün, 11:58

“Subway Azərbaycan” şəhid və qazi ailələrinin uşaqları üçün KVN gecəsinə səfər təşkil edib - FOTO - VİDEO

Bu gün, 11:30

Dövlət başçısı Xorvatiya Prezidentini təbrik edib

Bu gün, 11:25

Güclü külək nəticəsində Bakıda 41 ağac sınıb - FOTO

Bu gün, 11:15
Bütün xəbərlər