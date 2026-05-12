Tayvan sahillərində 5,6 bal gücündə zəlzələ baş verdi
Tayvanın cənub-şərqində yerləşən Taitunq şəhəri sahillərində 5,6 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.
1news.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, Mərkəzi Meteorologiya Bürosunun yaydığı məlumata görə, zəlzələnin episentri Taitunq şəhərindən 66,8 kilometr şimal-şərqdə yerləşib. Yeraltı təkanların ocağı 22,9 kilometr dərinlikdə qeydə alınıb.
Zəlzələ Taitunqla yanaşı, adanın şərq sahillərində yerləşən digər yaşayış məntəqələrində də hiss olunub.
Hadisə nəticəsində insan tələfatı və ya dağıntılar barədə məlumat verilməyib.
