Fars körfəzi və yeni reallıq: İranda uzanan böhran region iqtisadiyyatına necə zərbə vurur
Yay sonuna qədər Fars körfəzi ölkələrinə ABŞ ilə İran arasında razılaşma hər zamankindən daha çox lazımdır. Əks halda, müvəqqəti tənəzzül daha ciddi bir şeyə çevrilmək riski daşıyır və bu mənzərədə qüvvələrin yeni düzülüşü aydın şəkildə görünür.
ABŞ və İsrail ilə İran arasında 8 aprel tarixində elan edilən atəşkəs, ondan əvvəlki döyüş əməliyyatlarının davam etdiyi qədər uzun sürür.
Altıncı həftənin əvvəlinə qədər tərəflər çərçivə razılaşmasına yaxınlaşmayıb, əksinə, uzaqlaşıblar. 10 may tarixində İran pakistanlı vasitəçilər vasitəsilə öz sülh təklifi variantını təqdim edib. NPR-in məlumatına görə, Donald Tramp ertəsi gün Oval kabinetdə sənədi "tamamilə qəbuledilməz" və "zibil parçası" adlandırıb, onu "sonuna qədər belə oxumadığını" bildirib. Onun sözlərinə görə, atəşkəs "kütləvi süni həyat dəstəyi"ndədir. ABŞ Prezidenti həmçinin İran neft əməliyyatlarına, o cümlədən Çinə tədarük xətti üzrə yeni sanksiyalar raundunu elan edib və atəşkəsin "danışıqlar başa çatana qədər - istənilən halda" qeyri-müəyyən müddətə uzadıldığını bildirib.
AP agentliyinin məlumatına görə, tərəflərin əsas fərqlilikləri əvvəlki kimi qalır: uranın zənginləşdirilməsinə moratoriumun müddəti, İranın yüksək zənginləşdirilmiş uran ehtiyatlarının taleyi, nüvə obyektlərinin bir hissəsinin sökülməsi və Hörmüz boğazının açılması şərtləri. Tehran sanksiyaların ləğv edilməsini və Amerika hərbi-dəniz blokadasının dayandırılmasını boğazın açılması şərti kimi təkid edir.
Bazarlar dərhal reaksiya verib. ABC News-in məlumatına görə, bazar ertəsi səhərə qədər Amerika nefti WTI 98 dollar ətrafında (+2,5%), Brent isə 104 dollar səviyyəsində (+3%) ticarət edilib. ABŞ-da benzinin orta qiyməti qalona 4,48 dollara qalxıb — müharibə başlamazdan əvvəlkindən 1,54 dollar çoxdur. İranda The Economist-in gətirdiyi rəsmi şəxslərdən birinin qiymətləndirməsinə görə, işini bir milyondan çox insan itirib.
Fars körfəzi dövlətləri üçün xərclər fərqli görünür — və onları ölçmək daha çətindir, çünki The Economist-in qeyd etdiyi kimi, region monarxiyaları "normallıq mənzərəsini proyeksiya etməyə çarəsizcə çalışırlar". Lakin bu fasadın arxasında artıq problemin miqyası görünür.
Energetika: müxtəlif dərəcəli zərər
Neft-qaz sənayesi region ÜDM-nin təxminən dörddə birini və ixrac gəlirlərinin böyük hissəsini təmin edir. Müharibənin əvvəlindən Səudiyyə Ərəbistanından neft ixracı təxminən üçdə bir, BƏƏ-dən isə yarıya qədər azalıb, Bəhreyn, Küveyt və Qətər praktiki olaraq heç nə ixrac etmir. Küveyt, İraq, Səudiyyə Ərəbistanı və BƏƏ-nin ümumi hasilatı 12 mart tarixinə ən azı sutkada 10 milyon barrel azalıb. Münaqişədən əvvəl Hörmüzdən hər ay təxminən 3000 gəmi keçirdi; hazırda Böyük Britaniya İcmalar Palatasının analitik qeydinə görə, onların sayı əvvəlki səviyyənin təxminən 5%-ni təşkil edir.
"Əgər ticarət və gəmiçilik bu gündən bir neçə həftədən çox məhdud qalsa, biz gözləyirik ki, təchizat pozuntuları davam edəcək və bazar yalnız 2027-ci ildə normallaşacaq", — 10 may tarixində Saudi Aramco-nun prezidenti və baş icraçı direktoru Amin Nasir bildirib.
Keçən həftə sonu Hörmüzdən müharibənin əvvəlindən bəri ilk Qətər LNG tankeri keçə bilib. Gəmi Pakistan istiqamətində şimal marşrutu ilə — İranın ərazi sularından keçərək hərəkət edib, The Economist-in məlumatına görə, burada İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (İİKK) əvvəllər keçid üçün haqq almağa cəhd edib. Razılaşmalardan xəbərdar olan mənbə bu versiyanı inkar edir: "Pakistan İranla məhdud sayda LNG tankerinin boğazdan keçməsi barədə danışıqlar aparıb, çünki İslamabad qaz çatışmazlığı problemini həll etməyə kəskin ehtiyac duyur".
Vaşinqton və Tehran arasında əsas vasitəçi kimi çıxış edən Pakistan, mahiyyət etibarilə vasitəçiliyi enerji resurslarına çıxışla dəyişir. Lakin The Economist-in sorğuladığı diplomatların qiymətləndirməsinə görə, İran kütləvi tranzitlərə icazə verməyəcək.
Turizm, aviasiya və xidmət sektoru: sakit çöküş
Müharibədən əvvəl turizm və əlaqəli xidmətlər Körfəzin ÜDM-nin 11%-dən çoxunu, BƏƏ-də isə xeyli çoxunu təşkil edirdi. Tranzit sərnişin axını regional aviaşirkətlərə ayaqda qalmağa imkan verib: The Economist-in məlumatına görə, Emirates mart və aprel aylarında 4,7 milyon sərnişin daşıyıb — adi yüklənmənin təxminən yarısı, dəfələrlə bombalanmış hub-a malik aviaşirkət üçün məqbul nəticə sayılır.
Aeroportlardan kənarda mənzərə xeyli tutqun görünür. The Jerusalem Post-un istinad etdiyi CoStar agentliyinin məlumatına görə, Dubay otellərinin doluluğu ayrı-ayrı dövrlərdə 20–30%-ə, bəzi obyektlərdə isə 5%-ə qədər enib — pandemiya dövründən bəri görünməyən səviyyələr.
The Economist-in məlumatına görə, Moody's reytinq agentliyi Dubay otellərinin rüblük doluluğunu fevralda 80% əvəzinə 10% qiymətləndirir. Martda əmirlik aeroportlarında sərnişin axını illik müqayisədə 65%-dən çox azalıb. Bəhreyndə martda otellərdə kartla xərclərin həcmi fevral göstəricisindən 64% aşağı olub.
Sosial nəticələr statistikanın arxasında qalır. The Jerusalem Post-un məlumatına görə, Dubayın otel sektoru ümumi turizm işçi qüvvəsinin təxminən 800 min nəfərindən 240 min əcnəbini işə götürür; lüks otellərdə xidmət personalının 95%-i miqrantlardır. Aprelə qədər on minlərlə işçi qeyri-müəyyən qayıdış tarixi olmadan ödənişsiz "gözləmə" rejiminə keçirilib. The Jerusalem Post-un sahə mənbələrinin qiymətləndirməsinə görə, bəzi otellərdə 30 nəfərlik ştatdan 3–4 nəfər aktivdir. İşçilər xidməti mənzillərdə qalırlar, lakin gəlirləri olmadığı üçün qidalanmanı özləri ödəməyə məcburdurlar; növbələrə davam edənlərin maaşları 20–50% azaldılıb.
Ayrı-ayrı hallarda, regional tovima.com nəşrinin məlumatlarına görə, işçilər öz hesablarına vətənlərinə göndərilir.
Kim nə ilə ayaqda qalır
Region dövlətləri böhrana fərqli möhkəmlik ehtiyatı ilə daxil olurlar. The Economist-in sorğuladığı rəsmilərin sözlərinə görə, Qətər LNG, helium və digər xammal mallarından ixrac gəlirlərinin demək olar ki, tamamilə itirilməsi halında belə "bir neçə ay daha" davam edə bilər.
BƏƏ bankları yaxşı kapitallaşmış qalır: onlar kredit ödənişlərini təxirə salıb və minlərlə müəssisə üçün komissiyaları ləğv ediblər — 6 milyard dirhəmdən (1,6 milyard dollar) çox həcmli yardım paketi çərçivəsində. Dubay ayrıca turizm sektoruna 1 milyard dirhəm (272 milyon dollar) həcmində dəstək paketi təsdiqləyib, yığımları təxirə salıb və otellərə güzəştlər verib.
Bəhreyn artıq BƏƏ ilə 5,4 milyard dollarlıq valyuta svopu imzalayıb və The Economist-in qiymətləndirməsinə görə, böhran uzansa, yeni yardım paketlərinə ehtiyac qarşısında qala bilər. ABŞ Maliyyə naziri Scott Bessent, CNBC-in məlumatına görə, keçən həftə Vaşinqtonun BƏƏ-yə maliyyə "həyat xətti" təmin edə biləcəyini etiraf edib; yalnız əmirliklərin enerji infrastrukturuna dəyən zərər təxminən 60 milyard dollar qiymətləndirilir.
Səudiyyə paradoksu
Ümumregion tənəzzülü fonunda bir aydın istisna üzə çıxıb. Dünyanın ən böyük neft şirkəti olan Saudi Aramco, 2025-ci ilin eyni dövrü göstəricisindən 25% çox olan 32,5 milyard dollarlıq rüblük xalis mənfəət barədə hesabat verib.
Bu, krallıqdan neftin fiziki ixracı The Economist-in məlumatına görə təxminən üçdə bir azalsa da baş verib: qiymət artımı — Brent müharibədən əvvəlki 70 dollar əvəzinə 104 dollar səviyyəsində qalır — həcmlərin düşməsini tamamilə kompensasiya edib.
Həlledici rol Hörmüz boğazını yan keçərək krallığın ərazisindən şərq neft yataqlarından Qırmızı dəniz limanı Yanbu-ya gedən East-West boru kəməri oynayıb. Nasirin bəyanatına görə, birinci rübdə o maksimum layihə gücü olan sutkada 7 milyon barrel ilə işləyib. Sahə analitiklərinin qeyd etdiyi kimi, boru kəməri əvvəlcə kommersiya həlli kimi deyil, Fars körfəzinin tam əlçatmaz olması halı üçün strateji ehtiyat kimi layihələndirilib — onillik əvvəlki plan məhz 2026-cı ilin birinci rübündə həyata keçirilib.
Səudiyyə Ərəbistanından fərqli olaraq, nə Küveytin, nə İraqın, nə də Qətərin Hörmüzü əhəmiyyətli həcmlərdə yan keçə biləcək müqayisə olunan boru kəməri infrastrukturu yoxdur. Onların ixrac gəlirləri birbaşa boğaza bağlı qalır — məhz buna görə Bəhreyn, Küveyt və Qətərdə faktiki sıfır ixrac Səudiyyə nəticələri fonunda xüsusilə kontrastlı görünür.
Enerji müstəqilliyinə logistika da əlavə olunub. The Economist-in təsvir etdiyi kimi, region mağazalarında rəflər hələ də dolu qalır — lakin çox hissədə ona görə ki, Səudiyyə Ərəbistanı "həyat xəttinə" çevrilib: mallar Qırmızı dənizdəki onun limanlarına dənizlə çatdırılır, sonra isə quru marşrutu ilə qonşu ölkələrə daşınır. "Bizə dedilər ki, boş rəflər olmasın deyə nə qədər lazımdırsa xərcləyin", — pərakəndə satıcılardan biri nəşrə danışır.
Ümumi effekt — Fars körfəzi Ərəb Dövlətləri Əməkdaşlıq Şurasında (FƏƏƏŞ) krallığın strateji yüksəlişi. BƏƏ mümkün Amerika yardımı barədə danışıqlar apardığı, Bəhreyn valyuta svoplarına müraciət etdiyi halda, Ər-Riyad eyni vaxtda qiymətlərdən qazanc əldə edir, Hörmüzü öz boru kəməri ilə yan keçir və qonşuları ərzaqla təmin edir. Bu, deeskalasiyadan sonra da yox olmayacaq dəyişiklikdir.
Deadline — yay sonu
Regionda rəsmilər və şirkət rəhbərləri yay sonunu əsas nöqtə adlandırırlar. Yaxın aylar normal ildə də ölü mövsüm olardı — yorucu isti həm turistləri, həm də rezidentləri uzaqlaşdırır. Sentyabrda ekspatların məzuniyyətdən qayıdışı, milyonlarla turistin və konfrans iştirakçılarının qəbuluna hazırlıq gözlənilir. Əgər bu vaxta qədər ABŞ və İran boğazı açan və müharibənin bərpa olunma xəyalını aradan qaldıran razılaşmaya nail olmasalar, müvəqqəti tənəzzülün sistemliyə çevrilmək şansı var.
Bu, Azərbaycan üçün nə deməkdir
Azərbaycan üçün mənzərə ikitərəflidir. Qısa müddətli perspektivdə neft və qazın yüksək dünya qiymətləri büdcənin xeyrinə işləyir: hətta fiziki tədarük həcmləri azalsa belə, qiymət effekti itkiləri qismən kompensasiya edir (Saudi Aramco-nun mənfəəti artırmasına imkan verən eyni məntiqə görə). Bu, SOCAR-ın gəlirlərini və dövlət maliyyəsini dəstəkləyir.
Lakin Azərbaycan geniş spektrli mövqelər üzrə xalis idxalçıdır: ərzaq, avadanlıq, istehlak və bir çox aralıq mallar.
Enerji daşıyıcılarının qlobal qiymət artımı potensial olaraq idxal olunan inflyasiyaya çevrilə bilər, gəmi daşımalarının və gəmi sığortasının bahalaşması da buna öz töhfəsini verir. Əsas ticarət tərəfdaşlarında (o cümlədən Aİ, Türkiyə, Rusiya) resessiya riskləri fonunda bu, bütövlükdə iqtisadiyyata təzyiq göstərir.
Başqa sözlə, karbohidrogenlərin yüksək qiymətlərindən büdcə qazancı tənliyin bir tərəfidir; istehlakçıların və bütövlükdə iqtisadiyyatın xərcləri isə digər tərəfdir.
Yekun balans böhranın yaydan kənara uzanacağı ssenarinin gerçəkləşib-gerçəkləşməməsindən asılı olacaq.
Sülh olmadan pauza nə qədər uzun sürərsə, xərclər faydaları bir o qədər nəzərəçarpacaq dərəcədə üstələməyə başlayacaq.