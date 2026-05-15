 Azərbaycan nefti 2 dollardan çox ucuzlaşıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

Azərbaycan nefti 2 dollardan çox ucuzlaşıb

09:41 - Bu gün
Azərbaycan nefti 2 dollardan çox ucuzlaşıb

Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 2,04 ABŞ dolları və ya 1,76 % azalaraq 113,48 ABŞ dolları təşkil edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin iyul fyuçerslərinin qiyməti 109,59 ABŞ dolları təşkil edib.

Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 2,01 ABŞ dolları və ya 1,78 % azalaraq 110,98 ABŞ dolları təşkil edib.

Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

Paylaş:
128

Aktual

Rəsmi

Prezident Türküstanda TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşündə iştirak edir - YENİLƏNİB

Rəsmi

Prezident və TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşünün digər iştirakçıları Türk Sivilizasiyası Mərkəzinin təməlqoyma mərasimində ...

Rəsmi

İlham Əliyev və TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşünün digər iştirakçıları Türküstanda bir sıra mədəni məkanlarla tanış olublar - ...

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Şükürbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

Azərbaycan nefti 2 dollardan çox ucuzlaşıb

AMB 14 maya olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Fars körfəzi və yeni reallıq: İranda uzanan böhran region iqtisadiyyatına necə zərbə vurur

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

SOCAR “Italiana Petroli” şirkətinin satınalınmasını başa çatdırıb

IMF Azərbaycan neftinin qiyməti ilə bağlı proqnozunu kəskin artırıb

Son xəbərlər

İyun ayında Bakıda Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr edilən Türk dünyası həftəsi keçiriləcək

Bu gün, 16:15

Yol polisi əlverişsiz hava ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib

Bu gün, 16:09

WUF13 çərçivəsində Türk Dövlətləri Təşkilatının şəhərsalma üzrə yüksəksəviyyəli dialoqu təşkil ediləcək

Bu gün, 16:04

İlham Əliyev: Bu gün Türk Dövlətləri Təşkilatının qlobal proseslərdə rolu və mövqeyi güclənir

Bu gün, 16:03

Prezident Türküstanda TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşündə iştirak edir - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:00

Prezident və TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşünün digər iştirakçıları Türk Sivilizasiyası Mərkəzinin təməlqoyma mərasimində iştirak ediblər

Bu gün, 15:57

Liderlərin səmimi anları - Fotolar

Bu gün, 15:51

Hindistanda güclü fırtına və leysan: azı 100 nəfər ölüb

Bu gün, 15:39

İlham Əliyev və TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşünün digər iştirakçıları Türküstanda bir sıra mədəni məkanlarla tanış olublar - FOTO

Bu gün, 15:03

HONOR 600 Seriyasının Azərbaycanda möhtəşəm təqdimatı keçirildi - FOTO - VİDEO

Bu gün, 15:01

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Rafiq Cəfərov dəfn edilib - FOTO

Bu gün, 14:30

Naxçıvanda əhalinin sayı artıb

Bu gün, 14:30

Növbəti köç karvanı Şükürbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:18

Sinifdə şagirdləri döyən "qoçu" ilə bağlı 271 saylı məktəbdən AÇIQLAMA

Bu gün, 14:09

"Binəqədi, Qaraçuxur, Yeni Yasamalda metro tiksək, vətəndaşlar mərkəzə gəlməyə çalışacaq"

Bu gün, 13:53

Bu şəxslər də 1 il hərbi xidmət keçəcək

Bu gün, 13:41

Bakıda "Yaşıl Enerji Dəhlizi" layihəsi üzrə nazirlərin iclası keçiriləcək

Bu gün, 13:32

“Sabah” 10 oyundur “Neftçi”yə uduzmur

Bu gün, 13:17

Bakıda yaradılan bütün ictimai çimərliklər bu gündən mövsümə tam hazırdır

Bu gün, 13:00

Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən şəhidin vida mərasimi keçirilib - FOTO

Bu gün, 12:54
Bütün xəbərlər