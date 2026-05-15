09:53 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,58 % azalaraq 1,9800 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,83 % artaraq 2,3180 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9800

100 Rusiya rublu

2,3180

1 Avstraliya dolları

1,2207

1 Belarus rublu

0,6056

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1134

1 Çexiya kronu

0,0814

1 Çin yuanı

0,2501

1 Danimarka kronu

0,2650

1 Gürcü larisi

0,6353

1 Honq Konq dolları

0,2171

1 Hindistan rupisi

0,0177

1 İngilis funt sterlinqi

2,2716

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1803

1 İsveçrə frankı

2,1637

1 İsrail şekeli

0,5844

1 Kanada dolları

1,2367

1 Küveyt dinarı

5,5103

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3600

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5508

1 Moldova leyi

0,0988

1 Norveç kronu

0,1828

100 Özbək somu

0,0141

100 Pakistan rupisi

0,6080

1 Polşa zlotası

0,4662

1 Rumıniya leyi

0,3807

1 Serbiya dinarı

0,0169

1 Sinqapur dolları

1,3302

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4530

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3329

Türk lirəsi

0,0373

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0387

Yapon yeni

1,0725

Yeni Zelandiya dolları

0,9985

Qızıl

7828,9505

Gümüş

137,5342

Platin

3434,6630

Palladium

2425,8915

