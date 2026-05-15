AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,58 % azalaraq 1,9800 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,83 % artaraq 2,3180 manat təşkil edib.
Valyuta
Məzənnə
1 ABŞ dolları
1,7000
1 Avro
1,9800
100 Rusiya rublu
2,3180
1 Avstraliya dolları
1,2207
1 Belarus rublu
0,6056
1 BƏƏ dirhəmi
0,4628
100 Cənubi Koreya vonu
0,1134
1 Çexiya kronu
0,0814
1 Çin yuanı
0,2501
1 Danimarka kronu
0,2650
1 Gürcü larisi
0,6353
1 Honq Konq dolları
0,2171
1 Hindistan rupisi
0,0177
1 İngilis funt sterlinqi
2,2716
10 000 İran rialı
-
1 İsveç kronu
0,1803
1 İsveçrə frankı
2,1637
1 İsrail şekeli
0,5844
1 Kanada dolları
1,2367
1 Küveyt dinarı
5,5103
100 Qazaxıstan təngəsi
0,3600
1 Qətər rialı
0,4663
1 Qırğız somu
0,0194
100 Macarıstan forinti
0,5508
1 Moldova leyi
0,0988
1 Norveç kronu
0,1828
100 Özbək somu
0,0141
100 Pakistan rupisi
0,6080
1 Polşa zlotası
0,4662
1 Rumıniya leyi
0,3807
1 Serbiya dinarı
0,0169
1 Sinqapur dolları
1,3302
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
0,4530
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
2,3329
Türk lirəsi
0,0373
Türkmənistan manatı
0,4857
Ukrayna Qrivnası
0,0387
Yapon yeni
1,0725
Yeni Zelandiya dolları
0,9985
Qızıl
7828,9505
Gümüş
137,5342
Platin
3434,6630
Palladium
2425,8915