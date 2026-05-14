 AMB 14 maya olan valyuta məzənnələrini açıqladı
AMB 14 maya olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,2 % azalaraq 1,9916 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 2,2989 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9916

100 Rusiya rublu

2,2989

1 Avstraliya dolları

1,2337

1 Belarus rublu

0,6031

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1139

1 Çexiya kronu

0,0819

1 Çin yuanı

0,2505

1 Danimarka kronu

0,2665

1 Gürcü larisi

0,6352

1 Honq Konq dolları

0,2171

1 Hindistan rupisi

0,0177

1 İngilis funt sterlinqi

2,2998

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1824

1 İsveçrə frankı

2,1746

1 İsrail şekeli

0,5854

1 Kanada dolları

1,2404

1 Küveyt dinarı

5,5130

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3622

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5556

1 Moldova leyi

0,0992

1 Norveç kronu

0,1854

100 Özbək somu

0,0141

100 Pakistan rupisi

0,6094

1 Polşa zlotası

0,4688

1 Rumıniya leyi

0,3823

1 Serbiya dinarı

0,0170

1 Sinqapur dolları

1,3355

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4531

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3329

Türk lirəsi

0,0374

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0387

Yapon yeni

1,0769

Yeni Zelandiya dolları

1,0085

Qızıl

7994,2245

Gümüş

147,6970

Platin

3636,7845

Palladium

2552,5160

