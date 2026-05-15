Bu şəxslər avtobus və metroya PULSUZ MİNƏCƏK - RƏSMİ
Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının (WUF13) iştirakçıları üçün ictimai nəqliyyatdan istifadə ödənişsiz olacaq.
1news.az bildirir ki, məlumata görə, akkreditasiyadan keçmiş iştirakçılar və qeydiyyat təsdiqi məktubu olan şəxslər Bakı Metropoliteni, şəhər avtobusları, həmçinin "Koroğlu" Nəqliyyat Qovşağı ilə Bakı Olimpiya Stadionu arasında fəaliyyət göstərən xüsusi K1 servis avtobuslarından ödəniş etmədən istifadə edə biləcəklər.
Qeyd edək ki, WUF13 forumu 17-22 may tarixlərində Bakı şəhərində keçiriləcək.
