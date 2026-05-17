 Anar Quliyev: WUF13-ün Bakıda keçirilməsi Azərbaycan üçün böyük şərəf və ciddi məsuliyyətdir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Anar Quliyev: WUF13-ün Bakıda keçirilməsi Azərbaycan üçün böyük şərəf və ciddi məsuliyyətdir

Faiqə Məmmədova09:44 - Bu gün
Anar Quliyev: WUF13-ün Bakıda keçirilməsi Azərbaycan üçün böyük şərəf və ciddi məsuliyyətdir

Bakıda Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının (WUF13) keçirilməsi Azərbaycan üçün həm böyük şərəf, həm də ciddi məsuliyyətdir.

1news.az xəbər verir ki, bu fikirləri çıxışı zamanı Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev səsləndirib.

Onun sözlərinə görə, tarixi irsin müasir inkişafla harmonik şəkildə birləşdiyi Bakı Yeni Şəhər İnkişafı Proqramının (New Urban Agenda) qəbul edilməsinin 10 illiyi ilində qlobal urbanistika dialoqunun əsas platformasına çevrilib.

Anar Quliyev qeyd edib ki, forum sürətli urbanizasiya, mənzil çatışmazlığı, iqlim riskləri və postmünaqişə dövrünün bərpası kimi çağırışların müzakirəsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

“Mənzil təminatı yalnız sosial məsələ deyil, həm də iqtisadi inkişafın, iqlim dayanıqlığının və insan ləyaqətinin mühüm amilidir”, — deyə komitə sədri vurğulayıb.

Onun fikrincə, mənzil siyasəti torpaq istifadəsi, nəqliyyat, infrastruktur, yaşıl zonalar və sosial inteqrasiyanı əhatə edən kompleks yanaşma üzərində qurulmalıdır.

Paylaş:
53

Aktual

Siyasət

Bakıda Ümumdünya Şəhər Forumunun 13-cü sessiyasının açılışı keçirilir

Siyasət

Kşiştof Şçerski: “Öhdəliklər real nəticələrə çevrilməlidir”

Siyasət

WUF13 çərçivəsində Bakıda keçirilən nazirlər görüşünün yekunları BMT Baş Assambleyasında təqdim olunacaq

Siyasət

Anar Quliyev: WUF13-ün Bakıda keçirilməsi Azərbaycan üçün böyük şərəf və ciddi məsuliyyətdir

Siyasət

Zimbabve Respublikasının Vitse-prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

Kşiştof Şçerski: “Öhdəliklər real nəticələrə çevrilməlidir”

WUF13 çərçivəsində Bakıda keçirilən nazirlər görüşünün yekunları BMT Baş Assambleyasında təqdim olunacaq

Anar Quliyev: WUF13-ün Bakıda keçirilməsi Azərbaycan üçün böyük şərəf və ciddi məsuliyyətdir

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Allahşükür Paşazadə Gürcüstanın yeni patriarxını Azərbaycana səfərə dəvət edib

İlham Əliyev: Bu gün Türk Dövlətləri Təşkilatının qlobal proseslərdə rolu və mövqeyi güclənir

Suriya da WUF13-də iştirak edəcək

İyun ayında Bakıda Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr edilən Türk dünyası həftəsi keçiriləcək

Son xəbərlər

Zimbabve Respublikasının Vitse-prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 10:12

Kşiştof Şçerski: “Öhdəliklər real nəticələrə çevrilməlidir”

Bu gün, 09:55

WUF13 çərçivəsində Bakıda keçirilən nazirlər görüşünün yekunları BMT Baş Assambleyasında təqdim olunacaq

Bu gün, 09:50

Bakıda və Abşeron yarımadasında intensiv yağış yağır - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 09:47

Anar Quliyev: WUF13-ün Bakıda keçirilməsi Azərbaycan üçün böyük şərəf və ciddi məsuliyyətdir

Bu gün, 09:44

Bu gün dünyada 120 milyondan çox insan gecəqondularda yaşayır — Anaklaudia Rosbax

Bu gün, 09:37

“Eurovision 2026”nın finalında Azərbaycan tamaşaçılarının kimə səs verdiyi məlum olub

Bu gün, 09:35

Keniya Respublikasının Prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 09:32

CICA-nın Baş katibi Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 09:28

Bakıda Ümumdünya Şəhər Forumunun 13-cü sessiyasının açılışı keçirilir

Bu gün, 09:25

Esvatini Kralı Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 09:21

Bakı Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü Sessiyasına hazırdır

Bu gün, 09:19

Hikmət Hacıyev sosial şəbəkə hesabında “WUF13” ilə bağlı film paylaşıb

Bu gün, 09:15

Albaniya Baş nazirinin müavini Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 09:14

Bolqarıstan “Eurovision 2026”nın qalibi oldu

Bu gün, 09:09

Türkmənistanın Arkadağ şəhərinin Tikinti və Dövlət Komitəsinin sədri Bakıya gəlib

Bu gün, 09:06

Bu gün Azərbaycanda WUF13-ə start verilir

Bu gün, 09:00

Bu gün 23 mindən çox bakalavr magistraturaya II cəhd qəbul imtahanı verəcək

Bu gün, 08:57

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu WUF13 dövründə gücləndirilmiş əməliyyat rejimində fəaliyyət göstərəcək

15 / 05 / 2026, 20:35

Bayram namazının vaxtı açıqlandı

15 / 05 / 2026, 20:10
Bütün xəbərlər