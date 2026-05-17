 Bu gün dünyada 120 milyondan çox insan gecəqondularda yaşayır — Anaklaudia Rosbax | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Bu gün dünyada 120 milyondan çox insan gecəqondularda yaşayır — Anaklaudia Rosbax

Cəmilə Sücədinova09:37 - Bu gün
Bu gün dünyada 120 milyondan çox insan gecəqondularda yaşayır — Anaklaudia Rosbax

Mayın 17-də Bakıda keçirilən World Urban Forum çərçivəsində təşkil olunan Yeni Şəhər İnkişafı Proqramı (NUA) üzrə nazirlər görüşündə UN-Habitat-ın icraçı direktoru və BMT Baş katibinin müavini Anaklaudia Rosbax çıxış edib.

1news.az xəbər verir ki, çıxışının əvvəlində o, görüşün təşkilinə görə Azərbaycan hökumətinə təşəkkür edib və forumun Yeni Şəhər İnkişafı Proqramının Kito şəhərində qəbulundan on il sonra keçirilməsinin simvolik əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıb.

“2026-cı il yalnız nəticələrin yekunlaşdırılması dövrü deyil, həm də istiqamətin yenidən nəzərdən keçirilməsi məqamıdır. Bu, nəyin uğurlu olduğunu, hansı proseslərin kifayət qədər sürətli irəliləmədiyini və bundan sonra hansı dəyişikliklərin vacib olduğunu özümüzdən soruşmaq zamanıdır”, — deyə Rosbax bildirib.

Onun sözlərinə görə, Yeni Şəhər İnkişafı Proqramı yaşayış siyasəti və dayanıqlı urbanizasiya sahəsində əsas qlobal platforma olaraq qalır.

“Şəhərlər və yaşayış məntəqələri yalnız problemlərin cəmləşdiyi məkanlar deyil, eyni zamanda həll yollarının geniş miqyasda tətbiq oluna bildiyi məkanlardır”, — deyə o vurğulayıb.

Anaklaudia Rosbax qeyd edib ki, son on ildə şəhər siyasəti sahəsində mühüm irəliləyiş əldə olunub. Onun təqdim etdiyi məlumata əsasən, təxminən 160 ölkə artıq milli şəhər siyasəti çərçivələrini qəbul edib və ya hazırlayır, dövlətlərin üçdə ikisindən çoxu isə əlçatan mənzil məsələsini prioritet hesab edən milli mənzil strategiyalarını tətbiq edib.

O, həmçinin şəhərlərin qlobal iqlim gündəmində rolunun artdığını diqqətə çatdırıb.

“Şəhər komponentini ciddi şəkildə əhatə edən milli iqlim öhdəliklərinin payı 2021-ci ildəki 49 faizdən 2025-ci ildə 80 faizə yüksəlib”, — deyə BMT Baş katibinin müavini bildirib.

Lakin Rosbaxın sözlərinə görə, əldə olunan nəticələrə baxmayaraq, irəliləyiş yetərli deyil və olduqca qeyri-bərabər xarakter daşıyır.

“Çox vaxt öhdəliklər davamlı investisiyalara, yerli səviyyədə real nəticələrə və insanların həyatında ölçülə bilən yaxşılaşmalara çevrilmir”, — deyə o qeyd edib.

UN-Habitat rəhbəri qlobal mənzil böhranına xüsusi diqqət ayırıb. O bildirib ki, hazırda dünyada bir milyarddan çox insan gecəqondularda və qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrində yaşamağa davam edir.

“Yalnız son on ildə 120 milyondan çox insan ya gecəqondularda doğulub, ya da oraya köçmək məcburiyyətində qalıb”, — deyə Rossbax bildirib.

Onun sözlərinə görə, mənzil əlçatanlığı problemi artıq əhalinin gəlir səviyyəsindən asılı olmayaraq demək olar ki, bütün ölkələri əhatə edir. Çünki bir çox şəhərlərdə tikinti tempi artan tələbatdan geri qalır.

O, həmçinin mənzil probleminin iqlim təhdidləri və insanların təhlükəsizliyi ilə birbaşa əlaqəli olduğunu vurğulayıb.

“Qeyri-qənaətbəxş yaşayış şəraitində yaşayan insanlar çox vaxt daşqınlar, ekstremal istilər, torpaq sürüşmələri və digər iqlim fəlakətləri qarşısında ən həssas təbəqəyə çevrilirlər”, — deyə Rosbax qeyd edib.

Bundan əlavə, Anaklaudia Rosbax xatırladıb ki, BMT Baş katibinin hesabatına əsasən, son iyirmi ildə dünya şəhərlərinin 80 faizindən çoxunda temperatur əhəmiyyətli dərəcədə artıb.

Paylaş:
52

Aktual

Siyasət

Bakıda Ümumdünya Şəhər Forumunun 13-cü sessiyasının açılışı keçirilir

Siyasət

Kşiştof Şçerski: “Öhdəliklər real nəticələrə çevrilməlidir”

Siyasət

WUF13 çərçivəsində Bakıda keçirilən nazirlər görüşünün yekunları BMT Baş Assambleyasında təqdim olunacaq

Siyasət

Anar Quliyev: WUF13-ün Bakıda keçirilməsi Azərbaycan üçün böyük şərəf və ciddi məsuliyyətdir

Siyasət

Zimbabve Respublikasının Vitse-prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

Kşiştof Şçerski: “Öhdəliklər real nəticələrə çevrilməlidir”

WUF13 çərçivəsində Bakıda keçirilən nazirlər görüşünün yekunları BMT Baş Assambleyasında təqdim olunacaq

Anar Quliyev: WUF13-ün Bakıda keçirilməsi Azərbaycan üçün böyük şərəf və ciddi məsuliyyətdir

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Bayram namazının vaxtı açıqlandı

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu WUF13 dövründə gücləndirilmiş əməliyyat rejimində fəaliyyət göstərəcək

İyun ayında Bakıda Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr edilən Türk dünyası həftəsi keçiriləcək

İlham Əliyev: Bu gün Türk Dövlətləri Təşkilatının qlobal proseslərdə rolu və mövqeyi güclənir

Son xəbərlər

Zimbabve Respublikasının Vitse-prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 10:12

Kşiştof Şçerski: “Öhdəliklər real nəticələrə çevrilməlidir”

Bu gün, 09:55

WUF13 çərçivəsində Bakıda keçirilən nazirlər görüşünün yekunları BMT Baş Assambleyasında təqdim olunacaq

Bu gün, 09:50

Bakıda və Abşeron yarımadasında intensiv yağış yağır - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 09:47

Anar Quliyev: WUF13-ün Bakıda keçirilməsi Azərbaycan üçün böyük şərəf və ciddi məsuliyyətdir

Bu gün, 09:44

Bu gün dünyada 120 milyondan çox insan gecəqondularda yaşayır — Anaklaudia Rosbax

Bu gün, 09:37

“Eurovision 2026”nın finalında Azərbaycan tamaşaçılarının kimə səs verdiyi məlum olub

Bu gün, 09:35

Keniya Respublikasının Prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 09:32

CICA-nın Baş katibi Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 09:28

Bakıda Ümumdünya Şəhər Forumunun 13-cü sessiyasının açılışı keçirilir

Bu gün, 09:25

Esvatini Kralı Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 09:21

Bakı Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü Sessiyasına hazırdır

Bu gün, 09:19

Hikmət Hacıyev sosial şəbəkə hesabında “WUF13” ilə bağlı film paylaşıb

Bu gün, 09:15

Albaniya Baş nazirinin müavini Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 09:14

Bolqarıstan “Eurovision 2026”nın qalibi oldu

Bu gün, 09:09

Türkmənistanın Arkadağ şəhərinin Tikinti və Dövlət Komitəsinin sədri Bakıya gəlib

Bu gün, 09:06

Bu gün Azərbaycanda WUF13-ə start verilir

Bu gün, 09:00

Bu gün 23 mindən çox bakalavr magistraturaya II cəhd qəbul imtahanı verəcək

Bu gün, 08:57

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu WUF13 dövründə gücləndirilmiş əməliyyat rejimində fəaliyyət göstərəcək

15 / 05 / 2026, 20:35

Bayram namazının vaxtı açıqlandı

15 / 05 / 2026, 20:10
Bütün xəbərlər