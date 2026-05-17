Kşiştof Şçerski: “Öhdəliklər real nəticələrə çevrilməlidir”
Mayın 17-də Bakıda keçirilən Yeni Şəhər İnkişafı Proqramı (NUA) üzrə nazirlər görüşü çərçivəsində, World Urban Forum-un ilk günündə Polşanın United Nations yanında daimi nümayəndəsi, Yeni Şəhər İnkişafı Proqramının İcmalının həmsədri Kşiştof Şçerski çıxış edib.
1news.az xəbər verir ki, çıxışının əvvəlində diplomat görüşün keçirilməsinə görə Azərbaycan hökumətinə təşəkkür edib və hazırkı mərhələni qlobal urbanistika gündəliyi üçün “dönüş nöqtəsi” adlandırıb.
“Bu gün sizinlə birlikdə olmaq mənim üçün böyük şərəfdir, çünki biz dönüş nöqtəsini qeyd edirik”, — deyə Kşiştof Şçerski bildirib.
O xatırladıb ki, 10 il əvvəl BMT-yə üzv dövlətlər Kito şəhərində keçirilən Konfransda Yeni Şəhər İnkişafı Proqramını qəbul ediblər.
Onun sözlərinə görə, proqramın icrasının 20 illik dövrünün ortasına yaxınlaşma yalnız nəticələrin qiymətləndirilməsini deyil, həm də gələcək fəaliyyətlərin yenidən nəzərdən keçirilməsini tələb edir.
“2026-cı il yalnız nəticələrin yekunlaşdırılması deyil, həm də istiqamətin korrektə edilməsi üçün bir ildir. Bu, nəyin işlədiyini, nəyin kifayət qədər sürətlə irəliləmədiyini və bundan sonra nəyi fərqli etməli olduğumuzu soruşmaq vaxtıdır”, — deyə diplomat vurğulayıb.
Kşiştof Şçerski bildirib ki, Yeni Şəhər İnkişafı Proqramı dayanıqlı urbanizasiya və mənzil siyasəti üzrə əsas beynəlxalq çərçivə olaraq qalır.
“Şəhərlər və insan məskənləri yalnız problemlərin cəmləşdiyi yerlər deyil, eyni zamanda həllərin miqyaslana bildiyi məkanlardır”, — deyə o qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, son on ildə milli şəhər siyasətində mühüm irəliləyiş əldə olunub: təxminən 160 ölkə milli şəhər inkişaf strategiyalarını qəbul edib və ya hazırlayır, iki üçlükdən çox dövlət isə milli mənzil siyasəti tətbiq edir.
“Əlçatan mənzil bu strategiyalarda ən çox diqqət yetirilən mövzudur”, — deyə diplomat əlavə edib.
Kşiştof Şçerski həmçinin şəhər məsələlərinin iqlim gündəliyinə daha çox inteqrasiya olunduğunu vurğulayıb.
“Şəhər komponentini ehtiva edən milli iqlim öhdəliklərinin payı 2021-ci ildə 49%-dən 2025-ci ildə 80%-ə yüksəlib”, — deyə o bildirib.
Lakin onun sözlərinə görə, mövcud irəliləyiş hələ də kifayət deyil.
“Beynəlxalq öhdəliklər çox vaxt davamlı investisiyalara, yerli səviyyədə real nəticələrə və insanların həyatında hiss olunan yaxşılaşmalara çevrilmir”, - Kşiştof Şçerski qeyd edib.
O, qlobal mənzil böhranına da xüsusi diqqət çəkib. Diplomatın verdiyi məlumata görə, hazırda dünyada 1 milyarddan çox insan gecəqondularda və qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrində yaşayır.
“Son on ildə 120 milyondan çox insan ya gecəqondularda doğulub, ya da oraya köçmək məcburiyyətində qalıb”, — deyə o bildirib.
Kşiştof Şçerski qeyd edib ki, mənzil problemi təhsil, səhiyyə, nəqliyyat, təhlükəsizlik və iqtisadi imkanlara birbaşa təsir göstərir.
O həmçinin bu məsələnin iqlim riskləri ilə əlaqəsini vurğulayıb və ən həssas qrupların daşqınlar, istilik dalğaları və digər fəlakətlərdən daha çox zərər gördüyünü bildirib.
“Son 20 ildə dünya şəhərlərinin 80%-dən çoxunda temperatur əhəmiyyətli dərəcədə artıb”, — deyə o, BMT Baş katibinin hesabatına istinadən qeyd edib.