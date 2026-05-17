“Eurovision 2026”nın finalında Azərbaycan tamaşaçılarının kimə səs verdiyi məlum olub
Mayın 16-da Vyanada keçirilən “Eurovision 2026” beynəlxalq mahnı müsabiqəsi başa çatıb.
1news.az xəbər verir ki, müsabiqənin qalibi Bolqarıstan təmsilçisi Dara “Bangaranga” mahnısı ilə olub.
Azərbaycan tamaşaçıları final səsverməsində ən yüksək - 12 balı müsabiqənin yekununda ikinci yeri tutan İsrailə veriblər.
Azərbaycan tamaşaçılarının digər səsləri isə aşağıdakı kimi bölüşdürülüb:
12 bal — İsrail
10 bal — Bolqarıstan
8 bal — Finlandiya
7 bal — Danimarka
6 bal — Rumıniya
5 bal — Avstraliya
4 bal — Ukrayna
3 bal — Çexiya
2 bal — Malta
1 bal — Moldova
Xatırladaq ki, Azərbaycanın peşəkar münsiflər heyəti müsabiqənin finalında ən yüksək balı - 12 xalı İtaliyaya verib. İtaliya isə yekunda beşinci yeri tutub.
