Bolqarıstan “Eurovision 2026”nın qalibi oldu
Avstriyanın paytaxtında 70-ci beynəlxalq “Eurovision” mahnı müsabiqəsi başa çatıb.
1news.az xəbər verir ki, final səsverməsinin yekun nəticələrinə əsasən məlum olub ki, müsabiqənin qalibi Bolqarıstan olub.
Həlledici məqam münsiflər heyəti və tamaşaçıların ümumi səsverməsinin nəticələri olub və bu, ölkəni birinci yerə yüksəldib.
Bolqarıstanı bu il “Bangaranga” mahnısı ilə çıxış edən müğənni Dara təmsil edib. Onun performansı həm peşəkar münsiflər heyəti, həm də Avropa və digər ölkələrdəki tamaşaçılar tərəfindən yüksək qiymətləndirilib.
88