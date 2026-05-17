 Bolqarıstan “Eurovision 2026”nın qalibi oldu | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Bolqarıstan “Eurovision 2026”nın qalibi oldu

09:09 - Bu gün
Bolqarıstan “Eurovision 2026”nın qalibi oldu

Avstriyanın paytaxtında 70-ci beynəlxalq “Eurovision” mahnı müsabiqəsi başa çatıb.

1news.az xəbər verir ki, final səsverməsinin yekun nəticələrinə əsasən məlum olub ki, müsabiqənin qalibi Bolqarıstan olub.

Həlledici məqam münsiflər heyəti və tamaşaçıların ümumi səsverməsinin nəticələri olub və bu, ölkəni birinci yerə yüksəldib.

Bolqarıstanı bu il “Bangaranga” mahnısı ilə çıxış edən müğənni Dara təmsil edib. Onun performansı həm peşəkar münsiflər heyəti, həm də Avropa və digər ölkələrdəki tamaşaçılar tərəfindən yüksək qiymətləndirilib.

Paylaş:
88

Aktual

Siyasət

Bakıda Ümumdünya Şəhər Forumunun 13-cü sessiyasının açılışı keçirilir

Siyasət

Kşiştof Şçerski: “Öhdəliklər real nəticələrə çevrilməlidir”

Siyasət

WUF13 çərçivəsində Bakıda keçirilən nazirlər görüşünün yekunları BMT Baş Assambleyasında təqdim olunacaq

Siyasət

Anar Quliyev: WUF13-ün Bakıda keçirilməsi Azərbaycan üçün böyük şərəf və ciddi məsuliyyətdir

Dünya

“Eurovision 2026”nın finalında Azərbaycan tamaşaçılarının kimə səs verdiyi məlum olub

Bolqarıstan “Eurovision 2026”nın qalibi oldu

Yaponiyada 6,7 bal gücündə zəlzələ baş verdi

Hindistanda güclü fırtına və leysan: azı 100 nəfər ölüb

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Gürcüstanın yeni patriarxı bəli oldu

İran rəsmisindən Hörmüz mesajı: "İtirməyəcəyik"

Vladimir Putin müəllimini Kremlə şam yeməyinə dəvət etdi - VİDEO

ABŞ, Çin və süni intellekt: The Economist soyuq müharibə üslubunda dilemma haqqında

Son xəbərlər

Zimbabve Respublikasının Vitse-prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 10:12

Kşiştof Şçerski: “Öhdəliklər real nəticələrə çevrilməlidir”

Bu gün, 09:55

WUF13 çərçivəsində Bakıda keçirilən nazirlər görüşünün yekunları BMT Baş Assambleyasında təqdim olunacaq

Bu gün, 09:50

Bakıda və Abşeron yarımadasında intensiv yağış yağır - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 09:47

Anar Quliyev: WUF13-ün Bakıda keçirilməsi Azərbaycan üçün böyük şərəf və ciddi məsuliyyətdir

Bu gün, 09:44

Bu gün dünyada 120 milyondan çox insan gecəqondularda yaşayır — Anaklaudia Rosbax

Bu gün, 09:37

“Eurovision 2026”nın finalında Azərbaycan tamaşaçılarının kimə səs verdiyi məlum olub

Bu gün, 09:35

Keniya Respublikasının Prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 09:32

CICA-nın Baş katibi Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 09:28

Bakıda Ümumdünya Şəhər Forumunun 13-cü sessiyasının açılışı keçirilir

Bu gün, 09:25

Esvatini Kralı Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 09:21

Bakı Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü Sessiyasına hazırdır

Bu gün, 09:19

Hikmət Hacıyev sosial şəbəkə hesabında “WUF13” ilə bağlı film paylaşıb

Bu gün, 09:15

Albaniya Baş nazirinin müavini Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 09:14

Bolqarıstan “Eurovision 2026”nın qalibi oldu

Bu gün, 09:09

Türkmənistanın Arkadağ şəhərinin Tikinti və Dövlət Komitəsinin sədri Bakıya gəlib

Bu gün, 09:06

Bu gün Azərbaycanda WUF13-ə start verilir

Bu gün, 09:00

Bu gün 23 mindən çox bakalavr magistraturaya II cəhd qəbul imtahanı verəcək

Bu gün, 08:57

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu WUF13 dövründə gücləndirilmiş əməliyyat rejimində fəaliyyət göstərəcək

15 / 05 / 2026, 20:35

Bayram namazının vaxtı açıqlandı

15 / 05 / 2026, 20:10
Bütün xəbərlər