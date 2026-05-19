"Yaxın Şərqdə baş verən hadisələr müəyyən dərəcədə hər kəsə təsir edir"
"Yaxın Şərqdə baş verən hadisələr müəyyən dərəcədə hər kəsə təsir edir".
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev mayın 18-də "Euronews" televiziyasına müsahibəsində bildirib.
Bəzilərinin yüksək neft qiymətlərinin faydalı ola biləcəyini düşünə bildiyini söyləyən dövlətimizin başçısı qeyd edib:
"Bəli, elədir. Ancaq eyni zamanda, neft ehtiyatları ilə zəngin olan ölkələrin bir çoxu öz vəsaitlərini istiqrazlara yatırır, bir çoxu isə səhm bazarlarına investisiya edir. Belə qeyri-sabitlik baş verdiyi vaxt fond bazarları aşağı düşür. Nəticədə biz yüksək neft qiymətlərindən müəyyən gəlir əldə etsək də, bazarlarda investisiyalarımızda itki baş verir".
103