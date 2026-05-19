 "Yaxın Şərqdə baş verən hadisələr müəyyən dərəcədə hər kəsə təsir edir" | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

"Yaxın Şərqdə baş verən hadisələr müəyyən dərəcədə hər kəsə təsir edir"

09:40 - Bu gün
"Yaxın Şərqdə baş verən hadisələr müəyyən dərəcədə hər kəsə təsir edir"

"Yaxın Şərqdə baş verən hadisələr müəyyən dərəcədə hər kəsə təsir edir".

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev mayın 18-də "Euronews" televiziyasına müsahibəsində bildirib.

Bəzilərinin yüksək neft qiymətlərinin faydalı ola biləcəyini düşünə bildiyini söyləyən dövlətimizin başçısı qeyd edib:

"Bəli, elədir. Ancaq eyni zamanda, neft ehtiyatları ilə zəngin olan ölkələrin bir çoxu öz vəsaitlərini istiqrazlara yatırır, bir çoxu isə səhm bazarlarına investisiya edir. Belə qeyri-sabitlik baş verdiyi vaxt fond bazarları aşağı düşür. Nəticədə biz yüksək neft qiymətlərindən müəyyən gəlir əldə etsək də, bazarlarda investisiyalarımızda itki baş verir".

Paylaş:
103

Aktual

Rəsmi

Dövlət başçısı “Euronews” televiziyasına müsahibə verib - FOTO

Siyasət

Ranya Şarşr: Şəhərsalma artıq həm də sülh quruculuğu məsələsidir

Siyasət

Gülşən Rzayeva: Qarabağda aparılan bərpa işləri postmünaqişə ölkələri üçün model ola bilər

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Siyasət

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan 300 min məcburi köçkünü mənzillə təmin edib

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan WUF13 üçün ən uyğun məkanlardan biridir

Ranya Şarşr: Şəhərsalma artıq həm də sülh quruculuğu məsələsidir

Gülşən Rzayeva: Qarabağda aparılan bərpa işləri postmünaqişə ölkələri üçün model ola bilər

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Slovakiya Milli Şurasının sədri Zəfər parkını ziyarət edib - FOTO

Pakistanın Baş naziri Azərbaycanın ədliyyə naziri Fərid Əhmədovu qəbul edib

Türkiyə Prezidenti: İnkişaf edən Türk dünyası məqsədimizdir

“Şəhərlər təhlükəsizlik məkanı olmalıdır” – Bahar Muradova WUF13-də çıxış edib

Son xəbərlər

Pakistan pavilyonu açıldı, Marriyam Nəvaz Şərif Azərbaycan pavilyonunu ziyarət etdi

Bu gün, 14:29

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan 300 min məcburi köçkünü mənzillə təmin edib

Bu gün, 14:15

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan WUF13 üçün ən uyğun məkanlardan biridir

Bu gün, 13:58

Gələn həftə 5 gün qeyri-iş günüdür

Bu gün, 13:48

Pensiyalar bu tarixdə ÖDƏNİLƏCƏK

Bu gün, 13:32

Ranya Şarşr: Şəhərsalma artıq həm də sülh quruculuğu məsələsidir

Bu gün, 13:13

Gülşən Rzayeva: Qarabağda aparılan bərpa işləri postmünaqişə ölkələri üçün model ola bilər

Bu gün, 13:10

KFC Azərbaycan qalmaqal mərkəzində: Müştəri çiy ətdən şikayət edir - VİDEO

Bu gün, 12:54

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:51

Külli miqdarda narkotik vasitənin İrandan Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 12:46

Elçin Allahverdiyev: Azərbaycan təhlükəsiz qayıdış üçün yeni təşəbbüs başladıb

Bu gün, 12:37

“190 ölkənin iştirakı Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun göstəricisidir”

Bu gün, 12:31

Kamaləddin Qafarov: “Bakının simasında qədimliklə müasirliyin harmoniyası aydın görünür”

Bu gün, 12:14

Üç yaşınadək uşaqları ilə birlikdə yaşayan məhkum qadınlarla görüş keçirilib

Bu gün, 12:01

Şuşanın iki kəndinə köç olacaq

Bu gün, 11:51

BMT rəsmisi: “Mənzil hüququ pozulan hər kəs bizə müraciət edə bilər”

Bu gün, 11:39

İspaniyada silahlı hücum: ölən və yaralananlar var

Bu gün, 11:35

WUF13-də çağırış: “İnsan hüquqları olmadan mənzil siyasəti effektiv ola bilməz”

Bu gün, 11:27

Marqarita Qrin: “Şəhərlər yalnız hamı üçün əlçatan olduqda inklüziv ola bilər”

Bu gün, 11:16

Traktoru arxaya verərkən - Anasının ölümünə səbəb oldu

Bu gün, 11:13
Bütün xəbərlər