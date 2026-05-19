Bakı-Tbilisi-Bakı qatarı bərpa olunur: iki ölkə arasında yeni əməkdaşlıq mərhələsi
Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze-nin WUF13 tədbirində iştirak məqsədilə Azərbaycana səfəri çərçivəsində Azərbaycan və Gürcüstan arasında iqtisadiyyat, enerji və bağlantı sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair mühüm sənədlər imzalanıb.
1news.az xəbər verir ki, imzalanma mərasimi 18 may 2026-cı ildə Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidzenin iştirakı ilə baş tutub.
Tərəflər imzalanan sənədlərin iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığın daha da möhkəmlənməsinə xidmət etdiyini vurğulayıblar. Liderlər xüsusilə Azərbaycan və Gürcüstanın regionda mühüm bağlantı habı rolunu oynadığını və bu istiqamətdə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinin vacibliyini qeyd ediblər.
İmzalanan sənədlər arasında Gürcüstana təbii qazın tədarükü, Azərbaycan qazının beynəlxalq bazarlara tranziti, Gürcüstana elektrik enerjisinin ixracı və Gürcüstan üzərindən Türkiyəyə elektrik enerjisinin ötürülməsi ilə bağlı hökumətlərarası sazişlər yer alır.
Bundan başqa, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi çərçivəsində həyata keçirilən modernləşdirmə işlərinin yekunlaşdırıldığını təsdiqləyən Koordinasiya Şurasının Protokolu da imzalanıb.
Sazişlərin icrası məqsədilə hər iki ölkənin dövlət enerji şirkətləri 15 oktyabr 2026-cı il tarixinədək bağlanacaq müqavilələrin əsas kommersiya şərtlərini müəyyən edən sənədləri imzalayıblar.
Eyni zamanda SOCAR, SOCAR Midstream Operations MMC və GOGC arasında Qərb Marşrutu İxrac Boru Kəmərinin Gürcüstan hissəsinin, eləcə də Supsa Neft Terminalının istismar şərtlərinə dair Əsas Şərtlər sənədi də imzalanıb.
Koordinasiya Şurasının Protokolu ilə dəmir yolu infrastrukturunun idarə olunmasına nəzarətin BTKI Dəmir Yolları MMC Birgə Müəssisəsinə ötürülməsi rəsmiləşdirilib. Bu addım regional bağlantının gücləndirilməsi baxımından mühüm mərhələ kimi qiymətləndirilir.
Tərəflər həmçinin 26 may 2026-cı ildən etibarən Bakı–Tbilisi–Bakı marşrutu üzrə gündəlik sərnişin qatarlarının fəaliyyətinin bərpası barədə razılığa gəliblər.