 Bakı-Tbilisi-Bakı qatarı bərpa olunur: iki ölkə arasında yeni əməkdaşlıq mərhələsi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bakı-Tbilisi-Bakı qatarı bərpa olunur: iki ölkə arasında yeni əməkdaşlıq mərhələsi

10:05 - Bu gün
Bakı-Tbilisi-Bakı qatarı bərpa olunur: iki ölkə arasında yeni əməkdaşlıq mərhələsi

Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze-nin WUF13 tədbirində iştirak məqsədilə Azərbaycana səfəri çərçivəsində Azərbaycan və Gürcüstan arasında iqtisadiyyat, enerji və bağlantı sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair mühüm sənədlər imzalanıb.

1news.az xəbər verir ki, imzalanma mərasimi 18 may 2026-cı ildə Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidzenin iştirakı ilə baş tutub.

Tərəflər imzalanan sənədlərin iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığın daha da möhkəmlənməsinə xidmət etdiyini vurğulayıblar. Liderlər xüsusilə Azərbaycan və Gürcüstanın regionda mühüm bağlantı habı rolunu oynadığını və bu istiqamətdə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinin vacibliyini qeyd ediblər.

İmzalanan sənədlər arasında Gürcüstana təbii qazın tədarükü, Azərbaycan qazının beynəlxalq bazarlara tranziti, Gürcüstana elektrik enerjisinin ixracı və Gürcüstan üzərindən Türkiyəyə elektrik enerjisinin ötürülməsi ilə bağlı hökumətlərarası sazişlər yer alır.

Bundan başqa, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi çərçivəsində həyata keçirilən modernləşdirmə işlərinin yekunlaşdırıldığını təsdiqləyən Koordinasiya Şurasının Protokolu da imzalanıb.

Sazişlərin icrası məqsədilə hər iki ölkənin dövlət enerji şirkətləri 15 oktyabr 2026-cı il tarixinədək bağlanacaq müqavilələrin əsas kommersiya şərtlərini müəyyən edən sənədləri imzalayıblar.

Eyni zamanda SOCAR, SOCAR Midstream Operations MMC və GOGC arasında Qərb Marşrutu İxrac Boru Kəmərinin Gürcüstan hissəsinin, eləcə də Supsa Neft Terminalının istismar şərtlərinə dair Əsas Şərtlər sənədi də imzalanıb.

Koordinasiya Şurasının Protokolu ilə dəmir yolu infrastrukturunun idarə olunmasına nəzarətin BTKI Dəmir Yolları MMC Birgə Müəssisəsinə ötürülməsi rəsmiləşdirilib. Bu addım regional bağlantının gücləndirilməsi baxımından mühüm mərhələ kimi qiymətləndirilir.

Tərəflər həmçinin 26 may 2026-cı ildən etibarən Bakı–Tbilisi–Bakı marşrutu üzrə gündəlik sərnişin qatarlarının fəaliyyətinin bərpası barədə razılığa gəliblər.

Paylaş:
144

Aktual

Rəsmi

Dövlət başçısı “Euronews” televiziyasına müsahibə verib - FOTO

Siyasət

Ranya Şarşr: Şəhərsalma artıq həm də sülh quruculuğu məsələsidir

Siyasət

Gülşən Rzayeva: Qarabağda aparılan bərpa işləri postmünaqişə ölkələri üçün model ola bilər

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Cəmiyyət

Pakistan pavilyonu açıldı, Marriyam Nəvaz Şərif Azərbaycan pavilyonunu ziyarət etdi

Gələn həftə 5 gün qeyri-iş günüdür

Pensiyalar bu tarixdə ÖDƏNİLƏCƏK

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana buğda göndərilib - YENİLƏNİB

Meyiti atasının evinin qarajında tapıldı

Pensiyaçılar üçün endirim barkodu artıq “mygov” mobil tətbiqindədir

WUF13 çərçivəsində "Memarlıq həftəsi"nə start verilib

Son xəbərlər

Pakistan pavilyonu açıldı, Marriyam Nəvaz Şərif Azərbaycan pavilyonunu ziyarət etdi

Bu gün, 14:29

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan 300 min məcburi köçkünü mənzillə təmin edib

Bu gün, 14:15

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan WUF13 üçün ən uyğun məkanlardan biridir

Bu gün, 13:58

Gələn həftə 5 gün qeyri-iş günüdür

Bu gün, 13:48

Pensiyalar bu tarixdə ÖDƏNİLƏCƏK

Bu gün, 13:32

Ranya Şarşr: Şəhərsalma artıq həm də sülh quruculuğu məsələsidir

Bu gün, 13:13

Gülşən Rzayeva: Qarabağda aparılan bərpa işləri postmünaqişə ölkələri üçün model ola bilər

Bu gün, 13:10

KFC Azərbaycan qalmaqal mərkəzində: Müştəri çiy ətdən şikayət edir - VİDEO

Bu gün, 12:54

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:51

Külli miqdarda narkotik vasitənin İrandan Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 12:46

Elçin Allahverdiyev: Azərbaycan təhlükəsiz qayıdış üçün yeni təşəbbüs başladıb

Bu gün, 12:37

“190 ölkənin iştirakı Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun göstəricisidir”

Bu gün, 12:31

Kamaləddin Qafarov: “Bakının simasında qədimliklə müasirliyin harmoniyası aydın görünür”

Bu gün, 12:14

Üç yaşınadək uşaqları ilə birlikdə yaşayan məhkum qadınlarla görüş keçirilib

Bu gün, 12:01

Şuşanın iki kəndinə köç olacaq

Bu gün, 11:51

BMT rəsmisi: “Mənzil hüququ pozulan hər kəs bizə müraciət edə bilər”

Bu gün, 11:39

İspaniyada silahlı hücum: ölən və yaralananlar var

Bu gün, 11:35

WUF13-də çağırış: “İnsan hüquqları olmadan mənzil siyasəti effektiv ola bilməz”

Bu gün, 11:27

Marqarita Qrin: “Şəhərlər yalnız hamı üçün əlçatan olduqda inklüziv ola bilər”

Bu gün, 11:16

Traktoru arxaya verərkən - Anasının ölümünə səbəb oldu

Bu gün, 11:13
Bütün xəbərlər