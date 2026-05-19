Xankəndi, Ağdərə və Xocalıya ümumilikdə 2011 ailə qayıdıb
Bu günə qədər Xankəndi, Ağdərə və Xocalıya ümumilikdə 2011 ailə qayıdıb.
1news.az xəbər verir ki, bunu Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Elçin Yusubov Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü Sessiyası (WUF13) çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda "Münaqişədən sonra şəhərsalma: Məhv edilmiş kimliyin bərpası və inteqrasiya olunmuş gələcəyin yenidən qurulması" mövzusunda keçirilən tədbirdə deyib.
Onun sözlərinə görə, işğaldan azad olunan Xankəndiyə 71 (302 nəfər), Ağdərəyə 857 (3341 nəfər), Xocalıya isə 1083 ailə ( 4510 nəfər) qayıdıb.
96