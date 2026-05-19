AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,13 % artaraq 1,9782 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,41 % artaraq 2,3386 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9782
|
100 Rusiya rublu
|
2,3386
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2122
|
1 Belarus rublu
|
0,6056
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1129
|
1 Çexiya kronu
|
0,0814
|
1 Çin yuanı
|
0,2499
|
1 Danimarka kronu
|
0,2647
|
1 Gürcü larisi
|
0,6358
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2171
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0176
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2793
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1806
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1633
|
1 İsrail şekeli
|
0,5855
|
1 Kanada dolları
|
1,2361
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5034
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3624
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5485
|
1 Moldova leyi
|
0,0982
|
1 Norveç kronu
|
0,1833
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6100
|
1 Polşa zlotası
|
0,4663
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3798
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0168
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3279
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4530
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3238
|
Türk lirəsi
|
0,0373
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0385
|
Yapon yeni
|
1,0692
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9948
|
Qızıl
|
7722,4710
|
Gümüş
|
129,6643
|
Platin
|
3356,1570
|
Palladium
|
2385,5335