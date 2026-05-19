AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

09:51 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,13 % artaraq 1,9782 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,41 % artaraq 2,3386 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9782

100 Rusiya rublu

2,3386

1 Avstraliya dolları

1,2122

1 Belarus rublu

0,6056

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1129

1 Çexiya kronu

0,0814

1 Çin yuanı

0,2499

1 Danimarka kronu

0,2647

1 Gürcü larisi

0,6358

1 Honq Konq dolları

0,2171

1 Hindistan rupisi

0,0176

1 İngilis funt sterlinqi

2,2793

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1806

1 İsveçrə frankı

2,1633

1 İsrail şekeli

0,5855

1 Kanada dolları

1,2361

1 Küveyt dinarı

5,5034

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3624

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5485

1 Moldova leyi

0,0982

1 Norveç kronu

0,1833

100 Özbək somu

0,0141

100 Pakistan rupisi

0,6100

1 Polşa zlotası

0,4663

1 Rumıniya leyi

0,3798

1 Serbiya dinarı

0,0168

1 Sinqapur dolları

1,3279

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4530

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3238

Türk lirəsi

0,0373

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0385

Yapon yeni

1,0692

Yeni Zelandiya dolları

0,9948

Qızıl

7722,4710

Gümüş

129,6643

Platin

3356,1570

Palladium

2385,5335

