 Samir Poladov: “2020-ci ilin noyabrından bəri Azərbaycanda mina terrorunun qurbanı 425 nəfər olub” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Samir Poladov: “2020-ci ilin noyabrından bəri Azərbaycanda mina terrorunun qurbanı 425 nəfər olub”

Faiqə Məmmədova10:12 - Bu gün
Samir Poladov: “2020-ci ilin noyabrından bəri Azərbaycanda mina terrorunun qurbanı 425 nəfər olub”

“Meşə massivlərində, o cümlədən ağacların üzərinə yerləşdirilmiş minalar da aşkarlamışıq. Mina və partlayıcı qurğular kommunal infrastruktur obyektlərinin — kabel xətlərinin və su quyularının ətrafında da basdırılıb”.

1news.az-ın müxbiri xəbər verir ki, bu fikirləri Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun (WUF13) altıncı günü çərçivəsində təşkil olunan “Münaqişədən sonrakı şəhər bərpası: humanitar minatəmizləmə fəaliyyətinin həlledici rolu” adlı panel sessiyada Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) İdarə Heyəti sədrinin müavini Samir Poladov səsləndirib.

S.Poladov bildirib ki, kəhrizlər qədim yeraltı suvarma sistemidir və bu gün də mövcudluğunu qoruyaraq öz unikallığını saxlayır. Bir çox ərazilərdə tarixən suvarma üçün yeganə su mənbəyi məhz bu sistem olub.

“Bu səbəbdən bərpa işləri belə infrastrukturu əhatə etdikdə, təhlükəsiz girişin və restavrasiyanın təmin olunması üçün ilk növbədə minatəmizləmə əməliyyatları həyata keçirilməlidir”, - deyə o vurğulayıb.

Onun sözlərinə görə, 2020-ci ildə müharibənin başlanmasından bu günədək partlayıcı qurğuların qurbanı olanların sayı 425 nəfər təşkil edib. Onlardan 73 nəfər həlak olub, 352 nəfər isə ağır yaralanıb. Zərərçəkənlərin əksəriyyəti müxtəlif yaş qruplarından olan mülki şəxslərdir. Təəssüf ki, mina partlayışları nəticəsində uşaqlar da həyatını itirib.

“Qeyd edilməlidir ki, 2020-ci illə müqayisədə mülki əhali arasında baş verən mina insidentlərinin sayı azalıb. Bu, əsasən ölkə üzrə həyata keçirdiyimiz genişmiqyaslı mina təhlükəsinə dair maarifləndirmə və məlumatlandırma proqramlarının nəticəsidir. Bununla belə, təəssüf ki, belə hallar hələ də zaman-zaman baş verir”, - deyə Samir Poladov bildirib.

Paylaş:
119

Aktual

Siyasət

Hikmət Hacıyev jurnalistlərə təşəkkür edib

Siyasət

BMT-nin Baş katibinin birinci müavini Bakıda WUF13-ün uğurla keçirilməsi münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

Siyasət

Anar Quliyev: “Bakıda keçirilən WUF13 konfrans çərçivəsindən kənara çıxaraq Azərbaycanın 9 şəhərini əhatə edib”

Cəmiyyət

Xocavənd şəhərinə növbəti köç olub

Siyasət

Meksika səfiri: 14 ildən sonra WUF Latın Amerikasına qayıdacaq

BMT-nin Baş katibinin birinci müavini Bakıda WUF13-ün uğurla keçirilməsi münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

Anar Quliyev: “Bakıda keçirilən WUF13 konfrans çərçivəsindən kənara çıxaraq Azərbaycanın 9 şəhərini əhatə edib”

Anar Quliyev: “Bakıda WUF13-ün keçirilməsi BMT-nin Azərbaycana yüksək etimadını nümayiş etdirdi”

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda Ümumdünya Şəhər Forumunun 13-cü sessiyasının açılışı keçirilir

TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşündə Türküstan Bəyannaməsi imzalanıb

KFC Azərbaycan qalmaqal mərkəzində: Müştəri çiy ətdən şikayət edir - VİDEO

Prezident: Trans-Xəzər Fiber-Optik Kabel xəttinin yaxın aylarda istifadəyə verilməsi planlaşdırılır

Son xəbərlər

“Qarabağ” yeni hücumçu transfer etdi - Bu qədər maaş alacaq

Bu gün, 14:23

Meksika səfiri: 14 ildən sonra WUF Latın Amerikasına qayıdacaq

Bu gün, 14:14

BMT-nin Baş katibinin birinci müavini Bakıda WUF13-ün uğurla keçirilməsi münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

Bu gün, 14:03

Anar Quliyev: “Bakıda keçirilən WUF13 konfrans çərçivəsindən kənara çıxaraq Azərbaycanın 9 şəhərini əhatə edib”

Bu gün, 13:52

Xocavənd şəhərinə növbəti köç olub

Bu gün, 13:46

Anar Quliyev: “Bakıda WUF13-ün keçirilməsi BMT-nin Azərbaycana yüksək etimadını nümayiş etdirdi”

Bu gün, 13:34

Katerina Bezqaçina: “Bakı qlobal liderləri urbanizmin əsas çağırışlarının həlli üçün bir araya gətirdi”

Bu gün, 13:32

Hikmət Hacıyev jurnalistlərə təşəkkür edib

Bu gün, 13:18

Bakıda “Force of Love” 2026 yay festivalı keçiriləcək

Bu gün, 12:59

İlham Əliyev Avrasiya Milli Universitetinin rektoruna təbrik ünvanlayıb

Bu gün, 12:55

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:51

Azərbaycanda yeni cərimələr müəyyənləşir

Bu gün, 12:50

Bu kəndə köçənlərə pulsuz ev verəcəklər

Bu gün, 12:35

WUF13-dən sonra Bakı yollarında xüsusi zolaqlar ləğv edilir

Bu gün, 12:29

Qəfil vəziyyətlərə hazır olun - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 12:15

Bərdədə Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Rəşadət Piriyevlə vida mərasimi keçirilir

Bu gün, 12:03

Afrikada mənzil çatışmazlığı 2030-cu ilə qədər 130 milyona çatacaq

Bu gün, 11:59

Alena Əliyeva Urban Expo mərkəzini ziyarət edib - FOTO

Bu gün, 11:45

Ölkə ərazisinin əksər yerlərində yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:35

Sabahdan bu avtobusların hərəkəti dəyişəcək - RƏSMİ

Bu gün, 11:24
Bütün xəbərlər