İki azərbaycanlı güləşçi Avropa çempionatında qızıl medal qazandı
15 yaşınadək güləşçilər arasında Avropa çempionatı Bolqarıstanın Samokov şəhərində keçirilir və Azərbaycan sərbəst güləş yığmasının iki nümayəndəsi qızıl medallar qazanıb.
Hüseyn Amraxlı (38 kq çəki dərəcəsi) finalda Estoniya idmançısı Daniel Samueli 9:0 hesabı ilə inamla məğlub edərək Avropa çempionu olub.
Daha bir qızıl medalı Paşa Aslanov (44 kq) qazanıb, o finalda Ermənistan təmsilçisi Paşa Xodoyanı 4:1 hesabı ilə üstələyərək ən yüksək pilləyə qalxıb.
Qeyd olunur ki, Avropa çempionatı 24 mayda başa çatacaq.
