 İki azərbaycanlı güləşçi Avropa çempionatında qızıl medal qazandı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

İki azərbaycanlı güləşçi Avropa çempionatında qızıl medal qazandı

First News Media21:15 - 21 / 05 / 2026
İki azərbaycanlı güləşçi Avropa çempionatında qızıl medal qazandı

15 yaşınadək güləşçilər arasında Avropa çempionatı Bolqarıstanın Samokov şəhərində keçirilir və Azərbaycan sərbəst güləş yığmasının iki nümayəndəsi qızıl medallar qazanıb.

Hüseyn Amraxlı (38 kq çəki dərəcəsi) finalda Estoniya idmançısı Daniel Samueli 9:0 hesabı ilə inamla məğlub edərək Avropa çempionu olub.

Daha bir qızıl medalı Paşa Aslanov (44 kq) qazanıb, o finalda Ermənistan təmsilçisi Paşa Xodoyanı 4:1 hesabı ilə üstələyərək ən yüksək pilləyə qalxıb.

Qeyd olunur ki, Avropa çempionatı 24 mayda başa çatacaq.

Paylaş:
98

Aktual

Rəsmi

Qırğızıstan Prezidenti ölkə başçısına təbrik məktubu göndərib

Rəsmi

Pakistanın Baş nazirindən İlham Əliyevə TƏBRİK

Siyasət

Bahar Muradova: “Azərbaycan gender bərabərliyi sahəsində hüquqi bazanı bir çox ölkədən daha əvvəl formalaşdırıb”

Cəmiyyət

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Siyasət

İki azərbaycanlı güləşçi Avropa çempionatında qızıl medal qazandı

Bahar Muradova: “Azərbaycan gender bərabərliyi sahəsində hüquqi bazanı bir çox ölkədən daha əvvəl formalaşdırıb”

Bahar Muradova: “Gənclərin gələcəkdə mənzil böhranı ilə üzləşməməsi üçün uzunmüddətli planlaşdırma vacibdir”

“Zəkaların mübarizəsi II” olimpiadasının final mərhələsi keçirilib - FOTO

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

İyun ayında Bakıda Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr edilən Türk dünyası həftəsi keçiriləcək

WUF13 çərçivəsində Türk Dövlətləri Təşkilatının şəhərsalma üzrə yüksəksəviyyəli dialoqu təşkil ediləcək

Türkiyə Prezidenti: İnkişaf edən Türk dünyası məqsədimizdir

TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşündə Türküstan Bəyannaməsi imzalanıb

Son xəbərlər

İki azərbaycanlı güləşçi Avropa çempionatında qızıl medal qazandı

21 / 05 / 2026, 21:15

Mehman Mehdiyev ASCO-dakı vəzifəsindən ayrıldı,

21 / 05 / 2026, 17:56

Hazırda Bakıda bu küçələrdə sıxlıq var - SİYAHI

21 / 05 / 2026, 17:49

Liviyayı nazir müavini: “Azərbaycanın qısa müddətdə əldə etdiklərinə heyranıq”

21 / 05 / 2026, 17:45

Kəlbəcərin Zar kəndinə əhalinin qayıdış vaxtı açıqlandı

21 / 05 / 2026, 17:41

Qurban bayramı ilə bağlı təhlükəsiz heyvan kəsimi və satışına nəzarət gücləndirilib

21 / 05 / 2026, 17:29

Qırğızıstan Prezidenti ölkə başçısına təbrik məktubu göndərib

21 / 05 / 2026, 17:28

Deputat uşaqpulundan danışdı: Ailələr uşaq dünyaya gətirərkən dövlətdən nəsə gözləməməlidir - VİDEO

21 / 05 / 2026, 17:11

Bəzi yerlərdə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

21 / 05 / 2026, 17:03

Pakistanın Baş nazirindən İlham Əliyevə TƏBRİK

21 / 05 / 2026, 16:42

Bahar Muradova: “Azərbaycan gender bərabərliyi sahəsində hüquqi bazanı bir çox ölkədən daha əvvəl formalaşdırıb”

21 / 05 / 2026, 16:38

Tailand Kralı İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

21 / 05 / 2026, 16:34

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

21 / 05 / 2026, 16:31

Məhəmməd bin Salman Azərbaycan Prezidentinə təbrik məktubu göndərib

21 / 05 / 2026, 16:30

Bahar Muradova: “Gənclərin gələcəkdə mənzil böhranı ilə üzləşməməsi üçün uzunmüddətli planlaşdırma vacibdir”

21 / 05 / 2026, 16:26

Koreya Prezidenti ölkə başçısını təbrik edib

21 / 05 / 2026, 16:19

Belçika Kralı İlham Əliyevi təbrik edib

21 / 05 / 2026, 16:11

SAVALAN Muzey Kompleksinin restoranında baş vermiş yanğınla bağlı rəsmi açıqlama

21 / 05 / 2026, 16:08

Səudiyyə Ərəbistanı Kralından İlham Əliyevə təbrik MƏKTUBU

21 / 05 / 2026, 15:58

“Zəkaların mübarizəsi II” olimpiadasının final mərhələsi keçirilib - FOTO

21 / 05 / 2026, 15:39
Bütün xəbərlər