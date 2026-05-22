 Anar Əsədliyə hökm oxundu | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İdman

Anar Əsədliyə hökm oxundu

17:28 - Bu gün
Anar Əsədliyə hökm oxundu

Ləğv edilmiş Yüksəliş Partiyasının sədri Anar Əsədlinin cinayət işi üzrə məhkəmənin növbəti prosesi keçirilib.

Bu gün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Elnur Nuriyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə dövlət ittihamçısı çıxış edib.

O, Anar Əsədlinin 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini və onun cəzasını ümumi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkməsini təklif edib.

Məhkəmədə hökm oxunub. Hökmə əsasən Anar Əsədli 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

Qeyd edək ki, Anar Əsədliyə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 178-ci (dələduzluq) maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb və barəsində 2023-cü ilin aprel ayında həbs qətimkan tədbiri seçilib. Sonradan məhkəmə Anar Əsədlini ev dustaqlığına buraxsa da, o, ilk baxış iclasında zərərçəkmiş tərəfin vəsatəti əsasında məhkəmə zalında həbs edilib.

Cinayət işində zərərçəkən qismində Oqtay Qasımov, İlham Hüseynli, Etibar Nəsibov və Tamara Allahverdiyeva tanınıb.

Paylaş:
94

Aktual

Siyasət

Azərbaycan Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda BMT sədrliyini Meksikaya təhvil verib

Siyasət

Bakıda qlobal mənzil böhranının həlli ilə bağlı fəaliyyət çağırışı qəbul edilib

Rəsmi

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi Prezident İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb

Siyasət

Anastasiya Yoppe WUF13-də: “Bakıda möhtəşəm mətbəx var, şəhərin özü isə sadəcə heyrətamiz görünür”

İdman

Anar Əsədliyə hökm oxundu

“Qarabağ” yeni hücumçu transfer etdi - Bu qədər maaş alacaq

Nəriman qol ötürməsi etdi, komandası yarımfinala yüksəldi - Video

“Qarabağ”ın daha 2 rəqibi bəlli oldu

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Nərimanın baş məşqçisi istefaya göndərildi

Anar Əsədliyə hökm oxundu

“Dirçəliş Kuboku” xeyriyyə futbol turnirinin yarımfinal oyunları keçirilib

“Qarabağ”ın daha 2 rəqibi bəlli oldu

Son xəbərlər

Bakıda qlobal mənzil böhranının həlli ilə bağlı fəaliyyət çağırışı qəbul edilib

Bu gün, 20:10

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi Prezident İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb

Bu gün, 17:55

Doqquzuncuların imtahanı da təkrar keçiriləcək

Bu gün, 17:45

Azərbaycan Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda BMT sədrliyini Meksikaya təhvil verib

Bu gün, 17:40

İƏT-in Baş katibi Müstəqillik Günü münasibətilə İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 17:35

Anar Əsədliyə hökm oxundu

Bu gün, 17:28

UN-Habitat-ın icraçı direktoru WUF13-ün bağlandığını elan edib

Bu gün, 17:17

Meksika WUF13-ün uğurla keçirilməsi münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

Bu gün, 17:15

Bakı Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda estafeti Mexikoya ötürüb

Bu gün, 17:03

Alyona Əliyeva WUF13-dən paylaşım edib

Bu gün, 16:55

Anastasiya Yoppe WUF13-də: “Bakıda möhtəşəm mətbəx var, şəhərin özü isə sadəcə heyrətamiz görünür”

Bu gün, 16:53

“İnklüziv Şəhərsalma: Yaşlıların Baxış Bucağı”

Bu gün, 16:51

PAŞA Holding-in təşkilatçılığı ilə növbəti “PASHA Hackathon” baş tutub - FOTO

Bu gün, 16:43

Azərbaycan məktəbliləri EGOI 2026-da iki medal qazanıblar

Bu gün, 16:41

Qambiya paytaxtının meri Azərbaycana minnətdarlığını bildirib

Bu gün, 16:24

Anaklaudiya Rossbax: “Azərbaycan dünyaya yalnız qurmaq deyil, yenidən qurmaq, bərpa etmək və ilham vermək bacarığını nümayiş etdirdi”

Bu gün, 16:18

“Bakı Forumu miqyası, innovativ formatı və güclü fəaliyyət çağırışları ilə yadda qalacaq” - Anar Quliyev

Bu gün, 16:09

Anar Quliyev: “Bakıda keçirilən forum dayanıqlı şəhər gələcəyinə ümumi sadiqliyimizi nümayiş etdirdi”

Bu gün, 16:05

Amina Mohammed: “WUF13-ün təşkilində göstərilən liderliyə görə Azərbaycan xalqına və hökumətinə ən dərin təşəkkürümü bildirirəm”

Bu gün, 15:52

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Rəşadət Piriyevin nəşinin qalıqları Bərdədə dəfn olunub - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:42
Bütün xəbərlər