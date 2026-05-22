Anastasiya Yoppe WUF13-də: “Bakıda möhtəşəm mətbəx var, şəhərin özü isə sadəcə heyrətamiz görünür”
“Təşkilatçılıq məni çox təsirləndirdi. Urban Expo sərgisi xüsusilə maraqlı oldu və forumun məhz Bakıda keçirilməsi mənim üçün ayrıca xoşdur - bu, həqiqətən gözəl şəhərdir”.
Bunu 1news.az-ın müxbirinə memarlıq bürosunda ekoloji qrupun baş koordinatoru Anastasiya Yoppe Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının (WUF13) altıncı günü çərçivəsində bildirib.
“Mən artıq ikinci dəfədir buradayam və səmimi deyim ki, ölkənizə gəlməkdən böyük zövq alıram. İnsanlar çox qonaqpərvərdir, yeməklər möhtəşəmdir, şəhərin özü isə olduqca gözəl görünür.
Belə forumların əsas məqsədi vacib müzakirələrə başlamaq və onları inkişaf etdirməkdir. Aydındır ki, forum dialoq, təcrübə mübadiləsi və əməkdaşlıq üçün dəyərli platforma yaradıb.
Əminəm ki, burada qurulan əlaqələr və aparılan müzakirələr forum başa çatdıqdan sonra da davam edəcək və nəticədə həqiqətən mühüm nəticələrə gətirib çıxaracaq”, - deyə o qeyd edib.