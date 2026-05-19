“WUF13 Azərbaycanın dünya arenasındakı yerinin göstəricisidir” - ŞƏRH
“COP29-dan sonra WUF13-ün ardıcıl olaraq Bakıda keçirilməsi sadə statistika deyil, dövlətin dünya arenasında tutduğu yerin açıq ifadəsidir”.
Bu sözləri 1news.az-a açıqlmasında politoloq Tural İsmayılov deyib.
O bildirib ki, qlobal dialoq məkanlarına davamlı şəkildə ev sahibliyi etmək bir ölkənin diplomatik etibarlılığının ən tutarlı göstəricilərindən biridir; Bakı bu imtahandan uğurla çıxır.
“Üstəlik, WUF13-ün Qafqaz regionunda ilk dəfə keçirilməsi faktı Azərbaycanın yalnız özünü deyil, bütöv bir coğrafiyanı təmsil etdiyini göstərir - bu isə simvolik deyil, strateji əhəmiyyət daşıyır.
WUF13-ün əsas yekun sənədi kimi “Baku Call to Action”un qəbulu nəzərdə tutulur - layihəsi artıq ictimai müzakirəyə açılmış bu sənəd, üzv dövlətlərə qlobal mənzil böhranı ilə mübarizədə yol xəritəsi təqdim edəcək. Bu o deməkdir ki, forumun tarixi yaddaşında Bakının adı həmişəlik qalacaq. Azərbaycan bu platformaya yalnız iştirakçı kimi deyil, aktiv formalaşdırıcı kimi qatılır”.
“Prezidentin qədim memarlıq irsinə vurğusu şəhərsalma fəlsəfəsinin mahiyyətini açıqlayır: Azərbaycan üçün modernləşmə keçmişi silmək deyil, onun üzərində yeni təbəqələr qurmaq deməkdir”, - deyə T.İsmayılov fikirlərinə davam edib.
“Formula 1 metaforası - yüksək sürət, lakin qədim şəhər divarının yanındakı dar küçədə ehtiyatlılıq - liderlik fəlsəfəsini son dərəcə obrazlı şəkildə ifadə edir: cəsarət və nəzakətin vəhdəti. Bu baxış açısı Bakını həm irs şəhəri, həm də gələcək şəhəri kimi eyni anda oxumağa imkan verir - nadir bir tarazlıq.
Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən yenidənqurma layihəsi öz miqyası, həcmi və icra sürətinə görə artıq beynəlxalq urbanizasiya diskursuna Azərbaycanın orijinal töhfəsi kimi tanınmağa başlayır. Sıfırdan qurulan ağıllı şəhər modelləri, planlaşdırılmış infrastruktur və ekoloji tarazlığa əsaslanan bu yanaşma, post-konflikt bərpanın yalnız zəruri deyil, ilham verici ola biləcəyini sübut edir. İnkişaf etməkdə olan dünya üçün bu, güclü bir nümunədir: bərpa prosesi fəlakətin sadə düzəldilməsi deyil, gələcəyə doğru sıçrayış ola bilər.
2026-cı ilin “Şəhərsalma və Memarlıq İli” elan edilməsi bu strategiyanın konunktural bir addım yox, dövlət iradəsinin ardıcıl davamı olduğunu sübut edir. Beynəlxalq iştirakçılar Bakıya gəldikdə yalnız konfrans zalı görmürlər - tarixi və müasirliyin ahəngdar birliyini, dövlət iradəsi ilə şəhər estetikasının qovuşduğu bir mühiti müşahidə edirlər. Bu isə heç bir PR kampaniyasının əvəz edə bilməyəcəyi ən güclü mesajdır: Azərbaycan danışmır, göstərir”.
Xatırladaq ki, dünən Bakıda BMT-Habitatın təşkilatçılığı və Azərbaycan hökumətinin ev sahibliyi ilə Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun (WUF13) açılış mərasimi keçirilib. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən minlərlə iştirakçının qatıldığı forum şəhərsalma, dayanıqlı inkişaf və urbanizasiya sahəsində qlobal çağırışların müzakirə olunduğu ən mühüm platformalardan biri hesab olunur. Açılış mərasimində çıxış edən Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın son illərdə həyata keçirdiyi şəhərsalma siyasəti, paytaxt Bakının dəyişən siması və işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan bərpa-quruculuq işlərindən danışıb. Dövlət başçısı həmçinin Azərbaycanın beynəlxalq tədbirlərə uğurlu ev sahibliyi təcrübəsinə və WUF13-ə göstərilən yüksək beynəlxalq marağa diqqət çəkib.