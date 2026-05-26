 Özbəkistan Prezidenti: Bakıda WUF13 olduqca yüksək səviyyədə və uğurla təşkil edildi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Özbəkistan Prezidenti: Bakıda WUF13 olduqca yüksək səviyyədə və uğurla təşkil edildi

14:04 - Bu gün
Özbəkistan Prezidenti: Bakıda WUF13 olduqca yüksək səviyyədə və uğurla təşkil edildi

Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

1news.az xəbər verir ki, təbrikdə deyilir:

"Əziz Qardaşım.

Zati-alinizi və qardaş Azərbaycan xalqını ölkənizin milli bayramı - Müstəqillik Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik etməkdən və ən xoş arzularımı bildirməkdən böyük məmnunluq duyuram.

Xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Sizin müdrik rəhbərliyinizlə Azərbaycanda bütün sahələrdə mühüm dəyişikliklər və genişmiqyaslı islahatlar həyata keçirilir, xalqın rifahı və həyat səviyyəsi yüksəlir, regionlarda böyük quruculuq və abadlıq işləri aparılır.

Bu yaxınlarda məhz Sizin təşəbbüsünüzlə gözəl və bənzərsiz Bakı şəhərində Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü Sessiyası olduqca yüksək səviyyədə və uğurla təşkil edildi. Bu, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuz və mövqeyinin getdikcə daha da möhkəmləndiyinin növbəti parlaq göstəricisidir.

Əlbəttə, son illərdə birgə və qətiyyətli səylərimiz nəticəsində ölkələrimiz arasında siyasi, iqtisadi-ticari, mədəni-humanitar və digər prioritet sahələrdə əməkdaşlığın sürətlə inkişaf etməsi, strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin tamamilə yeni mərhələyə yüksəlməsi bizə böyük məmnunluq bəxş edir.

Sizinlə müntəzəm olaraq keçirdiyimiz səmərəli görüşlər və qarşılıqlı dialoq nəticəsində əldə edilən mühüm razılaşmaların tam şəkildə icra olunmasının çoxşaxəli əlaqələrimizin daha da möhkəmlənməsinə xidmət edəcəyinə əminəm.

Möhtərəm İlham Heydər oğlu, bu xoş fürsətdən istifadə edərək Sizə uzun ömür, möhkəm cansağlığı, ailə səadəti və yüksək məsuliyyət tələb edən ali dövləti fəaliyyətinizdə böyük uğurlar, qardaş Azərbaycan xalqına isə daim əmin-amanlıq, rifah və tərəqqi arzulayıram".

Paylaş:
105

Aktual

Cəmiyyət

Donald Tramp İlham Əliyevi təbrik edib

Rəsmi

İsxak Hersoq Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Rəsmi

İlham Əliyev Qurban bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

Cəmiyyət

Bakıda güclü dolu və leysan həyatı iflic etdi - FOTO - VİDEO

Siyasət

Bakı metrosunda qatarların hərəkət intervalında gecikmələr yaranıb - SƏBƏB

“QDF-in dostları” platforması çərçivəsində Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarının investisiya potensialı təqdim edilib - FOTO

Komfortlu səyahət üçün AZAL-dan baqajla bağlı faydalı məsləhətlər

Özbəkistan Prezidenti: Bakıda WUF13 olduqca yüksək səviyyədə və uğurla təşkil edildi

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Anaklaudiya Rossbax: “Azərbaycan dünyaya yalnız qurmaq deyil, yenidən qurmaq, bərpa etmək və ilham vermək bacarığını nümayiş etdirdi”

Riad Qasımov: “Qarabağdakı layihələr gələcəyin dayanıqlı inkişafı üçün canlı laboratoriya rolunu oynayır”

Anastasiya Yoppe WUF13-də: “Bakıda möhtəşəm mətbəx var, şəhərin özü isə sadəcə heyrətamiz görünür”

Alena Əliyeva Urban Expo mərkəzini ziyarət edib - FOTO

Son xəbərlər

Donald Tramp İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 18:39

“PAŞA Holding” Qurban Bayramı münasibətilə şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır - FOTO

Bu gün, 18:25

İsxak Hersoq Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 17:56

Xaricdə ali təhsil almış şəxslər üçün peşə tanınması üzrə imtahan keçiriləcək

Bu gün, 17:50

İyunda bəzi rayonlarda 40 dərəcə isti olacaq - AYLIQ PROQNOZ

Bu gün, 17:41

Aprelin 26-da keçirilən buraxılış imtahanında dörd nəfər 300 bal toplayıb

Bu gün, 17:28

Məmmədli kəndində heyvan bazarı fəaliyyətə başlayıb

Bu gün, 17:27

Azərbaycanda adambaşına düşən sığorta haqqı 220 manata çatdırılacaq

Bu gün, 17:15

Prezident maliyyə inklüzivliyinin genişləndirilməsinə dair yeni Dövlət Proqramını təsdiqləyib

Bu gün, 17:12

Göyçayda 14 il əvvəl törədilmiş qəsdən adam öldürmə cinayətinin üstü açılıb

Bu gün, 17:09

SABAH proqramı çərçivəsində fəlsəfə doktoru hazırlığına start verilir

Bu gün, 17:02

Bakı metrosunda qatarların hərəkət intervalında gecikmələr yaranıb - SƏBƏB

Bu gün, 16:58

Prezident bir sıra məhkəmələrə sədr təyin edib

Bu gün, 16:52

ETX: "Azərpoçt" adından saxta SMS-lər göndərilir

Bu gün, 16:51

İlham Əliyev Qurban bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

Bu gün, 16:50

FAKTİKİ HAVA: Bakı və Abşeron yarımadasının bəzi ərazilərinə dolu yağıb - VİDEO

Bu gün, 16:48

“AF Mall”ın üzlüyü qopub qadının üzərinə düşdü

Bu gün, 16:36

Bakıda güclü dolu və leysan həyatı iflic etdi - FOTO - VİDEO

Bu gün, 16:34

Prezidentin mesajları - kənd təsərrüfatında problemlər necə həll edilməli? - Ekspertdən ŞƏRH

Bu gün, 16:32

İran ABŞ ilə 24 milyonluq razılaşma şərti irəli sürdü

Bu gün, 16:28
Bütün xəbərlər