Böyük Britaniyanın yeni səfiri Azərbaycana gəlib - VİDEO
Böyük Britaniyanın Azərbaycana təyin olunmuş yeni səfiri Duncan Norman ölkəyə gəlib.
1news.az xəbər verir ki, diplomat bu barədə "X" hesabında paylaşım edib.
"Azərbaycana Böyük Britaniyanın yeni təyin olunmuş səfiri kimi gəlmək çox qürurverici bir hissdir. Sizlərlə tanış olub, birlikdə çalışmağı səbirsizliklə gözləyirəm", - o bildirib.
Qeyd edək ki, Böyük Britaniya səfiri Fergus Auldun Azərbaycandakı diplomatik fəaliyyəti mayın 22-də başa çatıb.
Sizlərlə tanış olub, birlikdə çalışmağı səbirsizliklə gözləyirəm 🇬🇧🤝🇦🇿 pic.twitter.com/uDTZF54xjV — Duncan Norman (@DNormanFCDO) May 26, 2026
