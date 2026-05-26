“Volkswagen” Özbəkistanda 7 modelin istehsalına başlayır
1news.az newshub.uz-a istinadən xəbər verir ki, Almaniyanın “Volkswagen” avtokonserni Özbəkistanda eyni anda yeddi avtomobil modelinin istehsalını təşkil etməyi planlaşdırır. Bu barədə “Uzavtosanoat” SC-nin idarə heyətinin sədri Uluqbek Rozukulov məlumat verib.
Bu həftə Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevə avtomobil sənayesinin inkişafı üzrə yeni layihələr, o cümlədən “Volkswagen” avtomobillərinin istehsalına dair təşəbbüs təqdim olunub.
“Prezidentin tapşırığı ilə bu şirkətlə uzun müddətdir iş aparılır. Hazırda əməkdaşlığımız tamamilə yeni mərhələyə qədəm qoyur. Əgər əvvəllər cəmi bir-iki model buraxılırdısa və istehsal vaxtaşırı dayandırılırdısa, indi eyni anda yeddi avtomobil modelinin istehsalına başlanması planlaşdırılır”, – deyə Rozukulov “Uzbekistan 24” telekanalına müsahibəsində bildirib.
Layihə iki mərhələdə icra olunacaq
U. Rozukulovun sözlərinə görə, layihə iki mərhələdən ibarət olacaq:
Birinci mərhələdə avtomobillərin yığılmasına Daşkənddə start veriləcək. Növbəti mərhələdə isə “Angren” azad iqtisadi zonasında irihəcmli və müasir avtomobil zavodunun tikintisi planlaşdırılır. “Uzavtosanoat” rəhbəri artıq lazımi icazələrin alındığını diqqətə çatdırıb.
“Bu əməkdaşlıq sayəsində Özbəkistan müasir texnologiyalara, yeni istehsal həllərinə və avtomobil sənayesinin beynəlxalq standartlarına çıxış əldə edəcək. Layihə təkcə daxili bazar üçün nəzərdə tutulmayıb. Avtomobillərin MDB, Mərkəzi Asiya və Qafqaz ölkələrinə ixracı da planlaşdırılır”, – deyə o əlavə edib.
Rozukulov qeyd edib ki, layihənin işə salınması ölkənin ixrac potensialını gücləndirməli, yeni iş yerləri yaratmalı və iqtisadi artıma əlavə töhfə verməlidir. İstehsalın elə bu il start götürməsi nəzərdə tutulub.
Avtomobil sənayesində 10%-lik artım hədəfi
Təqdimat zamanı dövlət başçısına avtomobil sənayesinin ümumi inkişafına dair hesabat da təqdim olunub.
“İlin əvvəlində cənab Prezident sahənin ən azı 10% artımını təmin etmək və avtomobil istehsalını 510 000 ədədə çatdırmaq tapşırığı qoymuşdu. Birinci rübün nəticələrinə görə, bütün göstəricilər yerinə yetirilir. Artım ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 110%-dən çox olub”, – deyə Rozukulov qeyd edib.
Tədbirdə həmçinin sahəyə yatırılan investisiyalar, ixrac və maliyyə göstəriciləri barədə məlumatlar açıqlanıb. Avtomobil ehtiyat hissələri və komponentləri bazarının gələcək inkişafına xüsusi diqqət yetirilib: “İstehlakçılar üçün avtomobillərə texniki xidməti daha rahat etmək məqsədilə bu sahədə daha səmərəli istehsal və tənzimləmə mexanizminin qurulması planlaşdırılır”.
Prezidentin rəhbərliyi ilə keçən iclasda nəqliyyat infrastrukturu və logistikanın inkişafı məsələləri də müzakirə olunub. Elm-Tədqiqat Mərkəzinin fəaliyyətinin nəticələri, həmçinin süni intellektin tətbiqi və rəqəmsallaşdırma layihələri nümayiş etdirilib.
Əməkdaşlığın tarixinə qısa nəzər
Xatırladaq ki, 2025-ci ilin iyun ayında “Volkswagen AG” şirkəti “Uzavtosanoat”ın törəmə müəssisəsi olan “Alyans Auto” ilə Özbəkistanda minik avtomobillərinin istehsalına dair saziş imzalamışdı. O vaxt seriyalı istehsalın 2025-ci ilin dördüncü rübündə başlayacağı bildirilirdi.
Qeyd edək ki, əvvəllər “Jizzakh Auto” adı ilə tanınan bu müəssisə 2019-cu ildən etibarən “Volkswagen Caddy” yüngül kommersiya avtomobillərinin və “Skoda Kodiaq” ailə krossoverlərinin yığılması ilə məşğul olub. Rebrendinqdən sonra isə müəssisə fəaliyyətini “Alyans Auto” adı altında davam etdirir.