Azərbaycan Prezidenti: WUF13 tarixə ən böyük Ümumdünya Şəhərsalma Forumu kimi düşdü
“Azərbaycan COP29-dan sonra ölkədə keçirilən ikinci ən böyük beynəlxalq toplantı olan daha bir mühüm qlobal tədbirə — WUF13-ə ev sahibliyi etmək şərəfinə nail oldu”.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyevin sosial media hesabında WUF13-lə bağlı edilən paylaşımda bildirilib.
“Biz bütün iştirakçıları, tərəfdaşları və BMT ailəsini, xüsusilə də UN-Habitat-ı uğurlu və nəticəyönümlü WUF13 münasibətilə təbrik edirik.
Təxminən 60 min iştirakçı ilə rekord sayda iştirakçını bir araya gətirən WUF13 tarixə ən böyük Ümumdünya Şəhərsalma Forumu kimi düşdü”, - paylaşımda qeyd olunub.
