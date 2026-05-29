Beyləqanda altıotaqlı ev yandı
Beyləqanda altıotaqlı ev yanaraq külə dönüb.
1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, hadisə ötən gecə rayonunun Qəhrəmanlı kəndində baş verib.
Məlumata görə, kənd sakini Bəhmən Etibar oğlu Kərimova məxsus 6 otaqlı yaşayış evində baş verən yanğın nəticəsində ev və içərisindəki əşyalar tamamilə yanaraq yararsız vəziyyətə düşüb.
Hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Beyləqan Rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin əməkdaşları cəlb olunub. Yanğınsöndürənlərin operativ müdaxiləsi nəticəsində alov söndürülüb və onun yaxınlıqdakı yaşayış evlərinə keçməsinin qarşısı alınıb.
Qeyd edək ki, ev sahibi Bəhmən Kərimov FHN-in Beyləqan Rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin əməkdaşıdır.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
117