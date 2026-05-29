 Beyləqanda altıotaqlı ev yandı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Beyləqanda altıotaqlı ev yandı

First News Media09:53 - Bu gün
Beyləqanda altıotaqlı ev yandı

Beyləqanda altıotaqlı ev yanaraq külə dönüb.

1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, hadisə ötən gecə rayonunun Qəhrəmanlı kəndində baş verib.

Məlumata görə, kənd sakini Bəhmən Etibar oğlu Kərimova məxsus 6 otaqlı yaşayış evində baş verən yanğın nəticəsində ev və içərisindəki əşyalar tamamilə yanaraq yararsız vəziyyətə düşüb.

Hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Beyləqan Rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin əməkdaşları cəlb olunub. Yanğınsöndürənlərin operativ müdaxiləsi nəticəsində alov söndürülüb və onun yaxınlıqdakı yaşayış evlərinə keçməsinin qarşısı alınıb.

Qeyd edək ki, ev sahibi Bəhmən Kərimov FHN-in Beyləqan Rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin əməkdaşıdır.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Paylaş:
117

Aktual

Siyasət

Maldiv Prezidenti Azərbaycan liderini təbrik edib

Rəsmi

İlham Əliyevin sosial media hesablarında Böyük Qaladərəsi kəndindəki sakinlərlə görüşü barədə paylaşım edilib

Rəsmi

Xankəndidə iş əlcəkləri istehsalı müəssisəsinin açılışı olub - YENİLƏNİB

Rəsmi

İlham Əliyev Şuşanın Böyük Qaladərəsi kəndində görülən işlərlə tanış olub, sakinlərlə görüşüb - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Sabah yağış yağacaq

«Uşaq ərköyünlük etmir - onun sinir sistemi yüklənib»: mütəxəssis uşaq davranışının gizli səbəblərindən danışır

Ağdərə və Ağdamda yeni arxeoloji abidələr aşkar edilib

Asəf Hacıyev "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Rəşadət Piriyevin nəşinin qalıqları Bərdədə dəfn olunub - FOTO - YENİLƏNİB

Yağış, duman, 27 dərəcə isti - Sabahın havası açıqlandı

“İnklüziv Şəhərsalma: Yaşlıların Baxış Bucağı”

DİM: 1394 nəfərin buraxılış imtahanı nəticəsi dəyişdirilib

Son xəbərlər

Dünyanın ən bahalı ölkəsinin adı açıqlandı

Bu gün, 13:55

11 milyonu lüks maşınlara və döşəklərə xərclədi

Bu gün, 13:41

Sabah yağış yağacaq

Bu gün, 13:24

«Uşaq ərköyünlük etmir - onun sinir sistemi yüklənib»: mütəxəssis uşaq davranışının gizli səbəblərindən danışır

Bu gün, 13:15

Ağdərə və Ağdamda yeni arxeoloji abidələr aşkar edilib

Bu gün, 13:08

Çində 5 maqnitudalı zəlzələ olub

Bu gün, 12:44

Maldiv Prezidenti Azərbaycan liderini təbrik edib

Bu gün, 12:37

Asəf Hacıyev "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 12:27

İrandan Azərbaycana narkotik gətirməkdə şübhəli bilinən TIR sürücüsü saxlanılıb

Bu gün, 12:06

Xətaidə qəribə qəza - Maşın evin damına çırpıldı-Video

Bu gün, 11:51

Velosiped və skuter idarə edənlərə MÜRACİƏT

Bu gün, 11:30

“McDonald's Azərbaycan” “Uşaqların Sağlam Gələcəyi” reabilitasiya mərkəzinə tibbi avadanlıq təqdim edib - FOTO

Bu gün, 11:18

Bu ilin beş ayında əlilliyi olan daha 1500 şəxs işlə təmin olunub

Bu gün, 11:10

Azərbaycana qanunsuz yolla gətirilmiş külli miqdarda dərman vasitələrinin realizə edilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 10:54

Azərbaycan neftinin qiyməti təqribən 100 dollara düşüb

Bu gün, 10:36

Azərbaycan-Gürcüstan qatarlarında sərhəd-gömrük prosedurlarının sürətləndirilməsi tapşırılıb

Bu gün, 10:27

5-ci sinif şagirdi vəfat etdi

Bu gün, 10:14

Beyləqanda altıotaqlı ev yandı

Bu gün, 09:53

Minifutbol millimiz İtaliya ilə qarşılaşacaq

Bu gün, 09:37

56 ölkəyə qarşı döyüşürük

Bu gün, 09:30
Bütün xəbərlər