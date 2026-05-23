 28 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

28 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

12:55 - Bu gün
28 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bakıda və Abşeron yarımadasında mayın 24-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

Bu barədə 1news.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, gecəyə doğru bəzi yerlərdə qısamüddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 16-19° isti, gündüz 23-27° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunundan 759 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 65-75 % olacaq.

Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı, axşam saatlarında yağışın bir qədər güclənəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.

Havanın temperaturu gecə 14-17° isti, gündüz 23-28° isti, dağlarda gecə 4-9° isti, gündüz 12-17°, bəzi yerlərdə 20-23° isti olacaq.

Paylaş:
143

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyevin sosial media hesabında WUF13-lə bağlı paylaşım edilib

Cəmiyyət

28 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Siyasət

Azərbaycan Çinə başsağlığı verib

Cəmiyyət

Xarici media WUF13-ün dünya şəhərsalma siyasətinə töhfəsindən yazıb

Cəmiyyət

Gəncə Dram Teatrını su basdı, işçi zirzəmidə qaldı

Emin Əmrullayev Tacikistanın təhsil və elm naziri ilə görüşüb

Nazir: Azərbaycanda meşələrə nəzarət üçün dronlardan istifadə ediləcək

Hərbi attaşelər Dövlət Sərhəd Xidmətində olublar

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

AZAL Naxçıvan reyslərini yenidən bərpa edib

“İnklüziv Şəhərsalma: Yaşlıların Baxış Bucağı”

Ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA - YENİLƏNİB

“Whatsapp” istifadəçilərinə YENİLİK

Son xəbərlər

Gəncə Dram Teatrını su basdı, işçi zirzəmidə qaldı

Bu gün, 17:33

Emin Əmrullayev Tacikistanın təhsil və elm naziri ilə görüşüb

Bu gün, 17:25

ABŞ-dən yeni qayda: 60 illik “Green Card” sistemi dəyişdi

Bu gün, 17:14

“64 yaşayış məntəqəsində kanalizasiya sisteminin qurulması nəzərdə tutulur”

Bu gün, 16:50

Azərbaycan millisi 2 dəfə qalib gəldiyi rəqibi ilə yenə qarşılaşacaq

Bu gün, 16:26

Ukrayna Ordusu 1700 kilometr uzaqlıqdakı Rusiya obyektini vurdu

Bu gün, 16:17

Azərbaycan milli komandasının heyəti bəlli olub

Bu gün, 16:05

Nazir: Azərbaycanda meşələrə nəzarət üçün dronlardan istifadə ediləcək

Bu gün, 15:54

Hərbi attaşelər Dövlət Sərhəd Xidmətində olublar

Bu gün, 15:15

Bələdiyyələrə məxsus torpaq sahələri satışa çıxarılacaq

Bu gün, 15:02

VI “Yüksəliş” müsabiqəsinin Analitik təhlil imtahanı başlayıb

Bu gün, 14:38

Azərbaycan və Qazaxıstan arasında hərbi təhsil sahəsində islahatlar müzakirə edilib

Bu gün, 14:20

Lənkəranda kompleks mülki müdafiə təlimi keçirilib - FOTO

Bu gün, 13:51

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Bu gün, 13:41

28 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:55

Masazırda qəza olub, xəsarət alan var - VİDEO

Bu gün, 12:47

Bakıda “Force of Love” 2026 yay festivalı keçiriləcək

Bu gün, 12:26

Azərbaycan Prezidenti: WUF13 tarixə ən böyük Ümumdünya Şəhərsalma Forumu kimi düşdü

Bu gün, 12:24

Prezident İlham Əliyevin sosial media hesabında WUF13-lə bağlı paylaşım edilib

Bu gün, 12:22

İlham Əliyevin sosial media hesabında WUF13-lə bağlı paylaşım edilib

Bu gün, 12:07
Bütün xəbərlər