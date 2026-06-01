 Həbs olunmuş vəzifəli şəxslər azad olundu | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Həbs olunmuş vəzifəli şəxslər azad olundu

10:55 - Bu gün
Həbs olunmuş vəzifəli şəxslər azad olundu

Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Dövlət Əmlakının idarə edilməsi və səmərəli istifadəsinə nəzarət şöbəsinin rəis müavini Zülfüqar Mansurov barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbiri barədə qərardan verilən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi keçirilib.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Aqil Musayevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar qəbul edilib. Qərara əsasən, Zülfüqar Mansurov barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbiri ləğv edilib, o həbsdən azad edilib.

İş baxılması üçün yenidən prokurorluğa qaytarılıb.

Qeyd edək ki, ötən ilin noyabrında Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətində keçirdiyi əməliyyat zamanı Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Nadir Muradov, Rayon təsərrüfatı şöbəsinin baş məsləhətçisi Qafar Abdullayev, Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Dövlət Əmlakının idarə edilməsi və səmərəli istifadəsinə nəzarət şöbəsinin rəis müavini Zülfüqar Mansurov saxlanılıb, Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə barələrində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Bu il fevral ayında həbs müddəti yenidən uzadılıb.

Təqsirləndirilən şəxslərə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 311.3.1 (rüşvət alma - qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə), 311.3.2 (rüşvət alma- təkrar törədildikdə), 311.3.3 (külli miqdarda rüşvət alma) maddələri ilə ittiham irəli sürülüb.

Paylaş:
118

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Donald Trampa təşəkkür edib

Siyasət

Azərbaycan və Gürcüstanın müdafiə nazirləri görüşüblər

Siyasət

Sinqapur Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

Rəsmi

BMT baş katibi İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb

Siyasət

Azərbaycan və Gürcüstanın müdafiə nazirləri görüşüblər

Bahar Muradova: 2025-ci ildə ölkədə 96 mindən çox doğum qeydə alınıb

DİM “Peşə seçimi” testlərinə qeydiyyat elan edib

Sinqapur Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Kamaləddin Qafarov: Aqrar sektor strateji iqtisadi istiqamət kimi dəyərləndirilir

“QDF-in dostları” platforması çərçivəsində Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarının investisiya potensialı təqdim edilib - FOTO

Dövlət başçısı: Bu gün Azərbaycan ərazisində hər qarış torpaq bizim nəzarətimizdədir

Maldiv Prezidenti Azərbaycan liderini təbrik edib

Son xəbərlər

Alternativ avtomobil yolu ilə gediş üçün ödəniş məbləğləri müəyyən edilib

Bu gün, 15:08

Qubanın 3 kəndinin adı dəyişdirilib

Bu gün, 15:03

Prezident Qurban Qurbanovu "Dostluq" ordeni ilə təltif edib

Bu gün, 15:00

Bayram günlərində sərnişin tələbatı tam qarşılanıb - AYNA rəqəmləri açıqladı

Bu gün, 14:51

Qəbul imtahanının 2-ci cəhdində iştirak üçün qeydiyyat başlayıb

Bu gün, 14:42

Türkiyədə Qurban bayramı tətilində avtoqəzalarda 70 nəfər ölüb

Bu gün, 14:29

İlham Əliyev Donald Trampa təşəkkür edib

Bu gün, 14:18

Azərbaycan və Gürcüstanın müdafiə nazirləri görüşüblər

Bu gün, 14:06

Litva Prezidentindən İlham Əliyevə TƏBRİK

Bu gün, 13:57

Bahar Muradova: 2025-ci ildə ölkədə 96 mindən çox doğum qeydə alınıb

Bu gün, 13:50

44 yaşlı həkim vəfat etdi - FOTO

Bu gün, 13:24

Bakıda məktəbəhazırlıq qruplarını başa vuran şagirdlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:20

Monteneqroya getmək istəyənlərin nəzərinə - Vizada yenilik

Bu gün, 13:16

Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi ötən il 5 milyon manata yaxın zərər edib

Bu gün, 13:09

DİM “Peşə seçimi” testlərinə qeydiyyat elan edib

Bu gün, 13:03

Azərbaycan və Qırğızıstan enerji əməkdaşlığının inkişafını müzakirə edib

Bu gün, 13:01

Sabah hava necə olacaq? - proqnoz

Bu gün, 12:45

Bakıda daha iki marşrut üzrə avtobuslar yenilənib

Bu gün, 12:34

Masallıda 14 kiloqram narkotik vasitə aşkarlandı

Bu gün, 12:26

Sinqapur Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 12:16
Bütün xəbərlər