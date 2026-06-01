Dövlət başçısı: Azərbaycanın iqtisadi göstəriciləri çox müsbətdir
1news.az xəbər verir ki, bu fikri Prezident İlham Əliyev 31-ci "Baku Energy Forum"un rəsmi açılış mərasimində çıxışı zamanı səsləndirib.
Aparıcı beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən reytinqlərimizin ildən-ilə artdığını vurğulayan dövlət başçısı qeyd edib ki, indiyə qədər artıq investisiya səviyyəli reytinqimiz var.
Yoxsulluğun 5 faiz səviyyəsinə endirildiyini, işsizlik eyni rəqəmlər ətrafında olduğunu söyləyən Prezident, həmçinin deyib:
"Xarici borcu əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağı bacardıq".
