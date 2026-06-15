 Bakıda 31, rayonlarda 32 dərəcə isti olacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bakıda 31, rayonlarda 32 dərəcə isti olacaq

First News Media12:53 - Bu gün
Bakıda 31, rayonlarda 32 dərəcə isti olacaq

Azərbaycanda iyunun 16-da havanın 32 dərəcə isti olacağı gözlənilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısamüddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.

Havanın temperaturu gecə 17-20° isti, gündüz 27-31° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecı 70-75 %, gündüz 45-50 % olacaq.

Azərbaycanın rayonlarında havanın bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Axşam əksər rayonlarda yağıntılar tədricən kəsiləcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman. Qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 16-20° isti, gündüz 27-32° isti, dağlarda gecə 7-12° isti, gündüz 16-20°, bəzi yerlərdə 23-26° isti olacaq.

Paylaş:
81

Aktual

Siyasət

Bu gün Azərbaycanda Milli Qurtuluş Günüdür

Siyasət

İlham Əliyev Şuşada keçirilən beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Dünya

ABŞ İranla sülh sazişinin bağlandığını elan etdi, Tehran hələ təsdiqləməyib

Mövqe

Milli qurtuluşdan qələbə dövrünə: niyə 15 iyun bu gün Azərbaycan üçün aktual olaraq qalır

Cəmiyyət

Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 7 vaqon buğda göndərilib

Bakıda maşından 2 telefon oğurlanıb

Sumqayıtda oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Sumqayıtda 4000 manatlıq qızıl-zinət əşyalarını talamaqda şübhəli bilinən saxlanılıb

Redaktorun seçimi

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

Sizin üçün xəbərlər

Sosial şəbəkələrdə yaşın yoxlanılması necə həyata keçiriləcək? - Sektor müdirindən İZAH

Bu gün Azərbaycanda 57 şəhid övladı on birinci sinifdən məzun olub

Hyatt Regency Baku-da Azərbaycan Mətbəxinə İnnovativ Baxış - FOTO

Araz çayında batan yeniyetmənin meyiti tapılıb - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 7 vaqon buğda göndərilib

Bu gün, 15:45

Bakıda maşından 2 telefon oğurlanıb

Bu gün, 15:21

Gürcüstan ABŞ-İran razılaşmasını alqışlayıb

Bu gün, 15:15

Sumqayıtda oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 15:04

Sumqayıtda 4000 manatlıq qızıl-zinət əşyalarını talamaqda şübhəli bilinən saxlanılıb

Bu gün, 14:50

Avropa Regionlar Komitəsinin prezidenti Ukraynaya səfərə gəlib

Bu gün, 14:24

Hesablama Palatası: Turizm sektoru ötən il hədəflərə tam nail ola bilməyib

Bu gün, 14:03

Bu tarixdə qısa iş günü olacaq

Bu gün, 13:53

“Qarabağ”dan bu önəmli oyunçu ilə bağlı gözlənilməz qərar - "İstədiyin vaxt gedə bilərsən"

Bu gün, 13:36

Neftin qiyməti ilə bağlı dəyişiklik baş verdi - RƏQƏMLƏR

Bu gün, 13:21

ABŞ və İran razılaşması fonunda dollar ucuzlaşır

Bu gün, 13:05

Bakıda 31, rayonlarda 32 dərəcə isti olacaq

Bu gün, 12:53

Slovakiya Azərbaycanı təbrik etdi

Bu gün, 12:42

Azərbaycan XİN ABŞ və İran arasında əldə olunmuş razılaşmanı alqışlayıb

Bu gün, 12:26

İran-ABŞ memorandum layihəsinin ŞƏRTLƏRİ

Bu gün, 12:10

Kamaləddin Qafarov: “ Ulu Öndərin hakimiyyətə qayıdışı ölkəmizin taleyində dönüş anı oldu”

Bu gün, 12:00

Bakının 6 rayonunda avtomobil yolları təmir ediləcək

Bu gün, 11:48

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4300 dolları ötüb

Bu gün, 11:32

Türkmənistan prezidentinin Azərbaycana səfəri nəzərdə tutulur

Bu gün, 11:17

Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana buğda göndəriləcək

Bu gün, 11:00
Bütün xəbərlər