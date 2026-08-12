Avro və rubl ucuzlaşdı - AMB məzənnəni açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,06 % azalaraq 1,9610 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,02 % azalaraq 2,0601 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9610
|
100 Rusiya rublu
|
2,0601
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1995
|
1 Belarus rublu
|
0,5897
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4629
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1201
|
1 Çexiya kronu
|
0,0808
|
1 Çin yuanı
|
0,2520
|
1 Danimarka kronu
|
0,2623
|
1 Gürcü larisi
|
0,6491
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2167
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0178
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2961
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1783
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0932
|
1 İsrail şekeli
|
0,5659
|
1 Kanada dolları
|
1,2203
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5024
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3646
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5372
|
1 Moldova leyi
|
0,0980
|
1 Norveç kronu
|
0,1791
|
100 Özbək somu
|
0,0143
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6119
|
1 Polşa zlotası
|
0,4558
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3744
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0167
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3275
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4528
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3223
|
Türk lirəsi
|
0,0356
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna qrivnası
|
0,0380
|
Yapon yeni
|
1,0664
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9976
|
Qızıl
|
7481,9295
|
Gümüş
|
111,0763
|
Platin
|
2985,4465
|
Palladium
|
2339,3955