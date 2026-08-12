 Avro və rubl ucuzlaşdı - AMB məzənnəni açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Avro və rubl ucuzlaşdı - AMB məzənnəni açıqladı

First News Media09:30 - Bu gün
Avro və rubl ucuzlaşdı - AMB məzənnəni açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,06 % azalaraq 1,9610 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,02 % azalaraq 2,0601 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9610

100 Rusiya rublu

2,0601

1 Avstraliya dolları

1,1995

1 Belarus rublu

0,5897

1 BƏƏ dirhəmi

0,4629

100 Cənubi Koreya vonu

0,1201

1 Çexiya kronu

0,0808

1 Çin yuanı

0,2520

1 Danimarka kronu

0,2623

1 Gürcü larisi

0,6491

1 Honq Konq dolları

0,2167

1 Hindistan rupisi

0,0178

1 İngilis funt sterlinqi

2,2961

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1783

1 İsveçrə frankı

2,0932

1 İsrail şekeli

0,5659

1 Kanada dolları

1,2203

1 Küveyt dinarı

5,5024

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3646

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5372

1 Moldova leyi

0,0980

1 Norveç kronu

0,1791

100 Özbək somu

0,0143

100 Pakistan rupisi

0,6119

1 Polşa zlotası

0,4558

1 Rumıniya leyi

0,3744

1 Serbiya dinarı

0,0167

1 Sinqapur dolları

1,3275

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4528

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3223

Türk lirəsi

0,0356

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna qrivnası

0,0380

Yapon yeni

1,0664

Yeni Zelandiya dolları

0,9976

Qızıl

7481,9295

Gümüş

111,0763

Platin

2985,4465

Palladium

2339,3955

Paylaş:
187

Aktual

Rəsmi

Ölkəmizin Latviyadakı səfiri geri çağırılıb, yenisi təyin olunub

Mövqe

Naxçıvanın gələcəyi TRIPP və enerji layihələri ilə necə dəyişəcək? – Politoloqdan şərh

Mövqe

Naxçıvan necə regionun mühüm geosiyasi məkanına çevrildi? - Deputatdan açıqlama

Mövqe

Naxçıvanın artan regional əhəmiyyəti – “Yeni iqtisadi və nəqliyyat imkanları yaranır” - ŞƏRH

Cəmiyyət

Sabiq deputat və vəkilə qarşı dələduzluq – 260 min manatlıq iş

Ağdaşda heyvan bazarı fəaliyyətini bərpa edib - VİDEO

Salxab Məmmədov: Əcəmi Naxçıvaninin abidəsi 8-9 aylıq əməyin nəticəsidir

Naxçıvanda ekoloji təmiz ictimai nəqliyyat sistemi qurulub - FOTO

Redaktorun seçimi

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda estetik əməliyyatdan sonra ölüm faktı araşdırılır

Jurnalistin dənizdə batan qardaşı tələbə imiş

Müəllimlərin faktiki yaşayış rayonuna uyğun vakansiya seçimi başlayıb

Pensiyalar nə vaxt veriləcək? - TARİX AÇIQLANDI

Son xəbərlər

Türkiyədə F-16 qəzaya uğrayıb, pilot xilas oldu

Bu gün, 17:00

Sabiq deputat və vəkilə qarşı dələduzluq – 260 min manatlıq iş

Bu gün, 16:51

Ağdaşda heyvan bazarı fəaliyyətini bərpa edib - VİDEO

Bu gün, 16:47

Salxab Məmmədov: Əcəmi Naxçıvaninin abidəsi 8-9 aylıq əməyin nəticəsidir

Bu gün, 16:26

Naxçıvanda ekoloji təmiz ictimai nəqliyyat sistemi qurulub - FOTO

Bu gün, 16:14

Deputat: Naxçıvanın yeni inkişaf mərhələsinin strateji hədəfləri müəyyənləşib

Bu gün, 16:10

AQTA: “Arıqlamağa kömək edir” kimi reklamlar yolverilməzdir

Bu gün, 16:08

Avropanın Patriot raketi ehtiyatı tükənməkdədir - Ukrayna “Freyja” üzərində işləyir

Bu gün, 16:05

Naxçıvanın gələcəyi TRIPP və enerji layihələri ilə necə dəyişəcək? – Politoloqdan şərh

Bu gün, 15:36

Bu gün Xalq şairi Qabilin doğum günüdür

Bu gün, 15:24

Sabah Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb

Bu gün, 14:50

Lənkəranda meşədə iki nəfərin meyitinin aşkarlanması faktı üzrə cinayət işi başlanıb

Bu gün, 14:28

Dörd rayonda yanğına səbəb olan şəxslər məsuliyyətə cəlb olunublar

Bu gün, 14:20

Naxçıvan necə regionun mühüm geosiyasi məkanına çevrildi? - Deputatdan açıqlama

Bu gün, 14:14

Bakıda fərqlənmə attestatı alan məzunların sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:48

Naxçıvanın artan regional əhəmiyyəti – “Yeni iqtisadi və nəqliyyat imkanları yaranır” - ŞƏRH

Bu gün, 13:13

Sabah Bakıda 36 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

Bu gün, 12:55

Lənkəranda meşədə meyitləri tapılan gənclərlə bağlı TƏFƏRRÜATLAR - VİDEO

Bu gün, 12:35

Yolda məcburi dayanan sürücülərə xəbərdarlıq: Təkcə qəza işıqlarını yandırmaq kifayət deyil - VİDEO

Bu gün, 12:24

Gürcüstanda yol qəzasında azərbaycanlı yeniyetmə həyatını itirib

Bu gün, 12:09
Bütün xəbərlər