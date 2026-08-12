 Prezident: Azərbaycan regionda enerji problemi olmayan nadir ölkələrdəndir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Prezident: Azərbaycan regionda enerji problemi olmayan nadir ölkələrdəndir

First News Media09:31 - Bu gün
Prezident: Azərbaycan regionda enerji problemi olmayan nadir ölkələrdəndir

Bu gün yerləşdiyimiz regionda əgər elektrik enerjisi ilə problemi olmayan nadir ölkələr varsa, Azərbaycan onların sırasında birincidir.

1news.az xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Naxçıvanda Azərbaycan Televiziyasına müsahibəsində söyləyib.

“Çünki bu və ya digər səbəblər üzündən bölgəmizdə enerji böhranı yaşanmaqdadır və bu böhran dərinləşə bilər. Həm bölgəmizdə gedən müharibələr, həm artan risklər, enerji daşıyıcılarının nəqli ilə bağlı nəqliyyat zəncirlərinin qırılması və digər amillər. İstisna edilmir ki, gələcəkdə yeni xoşagəlməz hadisələr baş verməsin”, - deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb.

Paylaş:
100

Aktual

Rəsmi

Ölkəmizin Latviyadakı səfiri geri çağırılıb, yenisi təyin olunub

Mövqe

Naxçıvanın gələcəyi TRIPP və enerji layihələri ilə necə dəyişəcək? – Politoloqdan şərh

Mövqe

Naxçıvan necə regionun mühüm geosiyasi məkanına çevrildi? - Deputatdan açıqlama

Mövqe

Naxçıvanın artan regional əhəmiyyəti – “Yeni iqtisadi və nəqliyyat imkanları yaranır” - ŞƏRH

Siyasət

Deputat: Naxçıvanın yeni inkişaf mərhələsinin strateji hədəfləri müəyyənləşib

Naxçıvanın statusu ləğv ediləcək? – Dövlət başçısından CAVAB

Prezident: Azərbaycan regionda enerji problemi olmayan nadir ölkələrdəndir

"Naxçıvan Muxtar Respublikası hərtərəfli inkişaf edir"

Redaktorun seçimi

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan XİN Kot-d'İvuarın Müstəqillik Gününü təbrik edib

Rəsmi Bakı Yamaykanın Müstəqillik Gününü təbrik edib

Ceyhun Bayramov Ukraynanın XİN başçısı ilə geniş tərkibdə görüşüb

Tahir Kərimliyə ağır itki

Son xəbərlər

Türkiyədə F-16 qəzaya uğrayıb, pilot xilas oldu

Bu gün, 17:00

Sabiq deputat və vəkilə qarşı dələduzluq – 260 min manatlıq iş

Bu gün, 16:51

Ağdaşda heyvan bazarı fəaliyyətini bərpa edib - VİDEO

Bu gün, 16:47

Salxab Məmmədov: Əcəmi Naxçıvaninin abidəsi 8-9 aylıq əməyin nəticəsidir

Bu gün, 16:26

Naxçıvanda ekoloji təmiz ictimai nəqliyyat sistemi qurulub - FOTO

Bu gün, 16:14

Deputat: Naxçıvanın yeni inkişaf mərhələsinin strateji hədəfləri müəyyənləşib

Bu gün, 16:10

AQTA: “Arıqlamağa kömək edir” kimi reklamlar yolverilməzdir

Bu gün, 16:08

Avropanın Patriot raketi ehtiyatı tükənməkdədir - Ukrayna “Freyja” üzərində işləyir

Bu gün, 16:05

Naxçıvanın gələcəyi TRIPP və enerji layihələri ilə necə dəyişəcək? – Politoloqdan şərh

Bu gün, 15:36

Bu gün Xalq şairi Qabilin doğum günüdür

Bu gün, 15:24

Sabah Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb

Bu gün, 14:50

Lənkəranda meşədə iki nəfərin meyitinin aşkarlanması faktı üzrə cinayət işi başlanıb

Bu gün, 14:28

Dörd rayonda yanğına səbəb olan şəxslər məsuliyyətə cəlb olunublar

Bu gün, 14:20

Naxçıvan necə regionun mühüm geosiyasi məkanına çevrildi? - Deputatdan açıqlama

Bu gün, 14:14

Bakıda fərqlənmə attestatı alan məzunların sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:48

Naxçıvanın artan regional əhəmiyyəti – “Yeni iqtisadi və nəqliyyat imkanları yaranır” - ŞƏRH

Bu gün, 13:13

Sabah Bakıda 36 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

Bu gün, 12:55

Lənkəranda meşədə meyitləri tapılan gənclərlə bağlı TƏFƏRRÜATLAR - VİDEO

Bu gün, 12:35

Yolda məcburi dayanan sürücülərə xəbərdarlıq: Təkcə qəza işıqlarını yandırmaq kifayət deyil - VİDEO

Bu gün, 12:24

Gürcüstanda yol qəzasında azərbaycanlı yeniyetmə həyatını itirib

Bu gün, 12:09
Bütün xəbərlər